BABYMONSTER、2月7日0時に『BILLIONAIRE』MVを公開！ソウル公演でのパフォーマンスも話題に

ガールズグループBABYMONSTERのパフォーマンス映像がついにベールを脱ぐ。

【写真】最強すぎ…BABYMONSTER×adidas

BABYMONSTER の1stフルアルバム『DRIP』の収録曲『BILLIONAIRE』のEXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEOが、2月7日0時に公開される。

洗練されたY2KポップR&Bサウンドにどっしりとした808ベースとFlamencoサウンドが融合した『BILLIONAIRE』は、物質では自分の価値をつけることができないという堂々とした歌詞と、メンバーたちのボーカルが強烈な中毒性を与え、好評を得た。

『BILLIONAIRE』は先立って公開された『DRIP』『CLIK CLAK』『Love In My Heart』『Really Like You』『FOREVER』などと差別化を図っている。

振り付け本来の魅力に最大限集中することを企画し、“EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEO”というタイトルで公開される。

(写真=YGエンターテインメント)BABYMONSTER

EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEOは、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが直接企画し、編集まで引き受けるYGのパフォーマンスを中心としたコンテンツだ。高い完成度を誇っており、BLACKPINK・リサの『MONEY』はユーチューブで再生回数10億回を超える驚くべき記録を書いたりもした。

ヤン総括は『BILLIONAIRE』も心血を注いで完成度を最大値に引き上げた。BABYMONSTER特有の繊細なダンスのライン、衣装についた紐を活用したポイント動作が加わったパフォーマンスを感覚的な映像美で繰り広げる見通しだ。先日のソウルコンサートで初めて公開された未完成バージョンだけでもSNSで話題を集めただけに、期待が高まる。

なおBABYMONSTERは、デビュー後初のワールドツアー「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR『HELLO MONSTERS』に乗り出す。

ソウル公演を成功裏に終えたBABYMONSTERは、アメリカ、日本、シンガポール、香港、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ、クアラルンプール、台北など、計14都市で23公演を行う。

◇BABYMONSTERとは?

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身(ラミ、ローラ、アヒョン)、タイ出身(パリタ、チキータ)、日本出身(ルカ、アサ)の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。