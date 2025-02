◆池田エライザ・加藤史帆・福原遥ら「TGC2025 S/S」出演決定

【モデルプレス=2025/02/06】3月1日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催される「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER」(以下、「TGC2025 S/S」)より、新たな出演者が解禁された。メインモデルに、2025年初夏に公開される映画「リライト」で主演を務め、「TGC」は1年ぶりの出演となる池田エライザ、3姉妹それぞれが個性あふれる才能を持ち、自身はフィギアスケート選手・モデル・タレントなど、マルチに活躍する本田姉妹の末っ子で東京開催の「TGC」は初出演の本田紗来、「令和の峰不二子」との異名を持ち、タレントとしても活躍の場を広げる阿部なつき、恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」で話題を呼んだ入江美沙希が登場。そして、2024年12月25日に開かれた東京ドーム公演で卒業セレモニーを行い、早くもドラマ主演を務めるなど女優・モデルとして活躍中の元日向坂46・加藤史帆が、グループ卒業後初の「TGC」出演となる。

◆メインアーティスト第4弾解禁

◆HANAコメント

◆WILD BLUEコメント

◆「TGC2025 S/S」開催概要

ゲストには、子役時代から数々の話題作に出演し、現在放送中の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で自身初の大河ドラマ出演を果たした福原遥、SNSの総フォロワー数は約390万人、ファッションアイコンとしてだけでなく、音楽、アートなどジャンルを超えて人々を魅了し続けている井上ヤマト、さらに「学生時代はまだ“コスプレイヤー”という職業自体がなかった」というところから、SNSの総フォロワー数400万人超え、1ヶ月で雑誌表紙を16冊ジャック、内閣府「クールジャパン・アンバサダー」に任命されるなど、圧倒的な実績で“コスプレイヤー”を職業として確立させた業界のパイオニアえなこの「TGC」初登場が決定した。さらにMCには、お笑いコンビとして活動しながら、さまざまな番組やイベントの司会も務めるEXIT、2024年4月に第1子を出産、約半年でのスピード復帰を果たしてからはママタレとしても人気を広げている鷲見玲奈に決定。1年半ぶりの再タッグとなる。メインアーティストとして、新たに2組の出演も決定。アーティスト・プロデューサーのSKY-HIがCEOを務めるプロダクション「BMSG」と、ラッパー・シンガーのちゃんみなが共同で行った女性グループオーディション「No No Girls」。2025年1月11日Kアリーナ横浜にて行われた最終審査「No No Girls THE FINAL」は総申し込み数5万人を超え、一般チケットはわずか3分で完売と世間の注目を集める中、7,000人を超える応募者から選ばれた「BMSG」初のガールズグループ・HANAが「TGC」にてイベント初出演を果たす。さらに、「心の赴くままに生きる勇気をくれるグループ」をコンセプトに、2024年9月6日のデビュー後、翌日9月7日に開催した「マイナビ TGC 2024 A/W」で初パフォーマンスを披露し、2025年4月からはグループ初の全国ツアーも控えるなど、勢いが止まらないWILD BLUEも登場する。(modelpress編集部)こんにちは、HANA です!今回このような素敵なステージでパフォーマンスをする機会をいただけてとても光栄です。初めてお会いする方も、すでに応援してくださっていた方も、一緒に楽しみましょう!皆さんと素敵な 1 日がつくれるように、私たちも頑張ります!また「TGC」さんに出演させていただけること、そしてこのような場所でパフォーマンスさせていただけること、すごくうれしい気持ちでいっぱいです。応援してくださっている方々はもちろん、僕たちを初めて見る方々にも楽しんでいただけるようなステージにしたいです。皆さんの思い出に残る熱い1日の中に WILD BLUE がいてくれたらうれしいです。一緒に盛り上がりましょう!イベント名称:第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER (略称:マイナビ TGC 2025 S/S)開催日時:2025年3⽉1⽇(⼟) 開場12:00、開演14:00、終演21:00(予定)会場:国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館(〒150−0041 東京都渋⾕区神南2−1−1)メインモデル:阿部なつき、嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、入江美沙希、大峰ユリホ、岡崎紗絵、岡本夏美、香川沙耶、加藤栞、加藤史帆、加藤ナナ、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、小林由依、雑賀サクラ、せいら、田鍋梨々花、椿、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、なえなの、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤本リリー、ブリッジマン遊七、本田紗来、松本麗世、MINAMI、村上愛花、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、吉木千沙都、莉子 他※50音順ゲスト:あの、WEESA(PSYCHIC FEVER)、井上ヤマト、岩瀬洋志、えなこ、王林、木下暖日、JIMMY(PSYCHIC FEVER)、平祐奈、谷原七音、とうあ、NAOYA(MAZZEL)、中町兄妹、なこなこカップル、野村康太、樋口幸平、福原遥、松本怜生、丸山礼、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、山下幸輝、山中柔太朗、よしあき&ミチ他 ※50音順メインアーティスト:imase、CANDY TUNE、CUTIE STREET、PSYCHIC FEVER、SWEET STEADY、DXTEEN、HANA、BALLISTIK BOYZ、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE 他 ※50音順MC:EXIT、鷲見玲奈 ※50音順【Not Sponsored 記事】