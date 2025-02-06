º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¡È°¦Ì¼¡É¤È¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥á¥í¥á¥í¥Ñ¥Ñ¤È¥»¥Ã¥È¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2¿Í¤·¤Æ¤³¤Ã¤Á¸«¤Ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê26¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¡È°¦Ì¼¡É¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥á¥í¥á¥í¥Ñ¥Ñ¤È¥»¥Ã¥È¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¡×Âº¤¹¤®¤ë¡Ä¡È¤Ð¤×²Ö¡ÉÊú¤Ã¤³¤¹¤ëº´ÌîÍ¦ÅÍ
¡¡º´Ìî¤Ï¡Ö¤Ð¤Ö²Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê25¡Ë±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦·ë¤ÎÉ×¡¦æÆÌé¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢Ì¼¤Î²Ö¤òÊú¤2¿Í¤Ç¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·àÃæ¤Ç¤Ï²Ö¤Ï¾®³ØÀ¸¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤â3·î28Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¡£º´Ìî¤Ï¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡¢½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¼ä¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤É½¾ð¡×¡Ö¤Ð¤Ö²Ö¡Á ¥á¥í¥á¥í¥Ñ¥Ñ¤È¥»¥Ã¥È¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤À¡¢¡¢2¿Í¤·¤Æ¤³¤Ã¤Á¸«¤Ä¤á¤Ê¤¤¤Ç ¿´Â¡¤¬²¿¸Ä¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¾Ð¡×¡Ö¤Ð¤Ö²Ö¤Ë¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤ÎæÆÌé¥Ñ¥Ñ¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÉé¤±¤¸¤È²Ä°¦¤¤¤Ð¤ÖÍ¦ÅÍ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥á¥í¥á¥í¥Ñ¥Ñ¤È¥»¥Ã¥È¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¡×Âº¤¹¤®¤ë¡Ä¡È¤Ð¤×²Ö¡ÉÊú¤Ã¤³¤¹¤ëº´ÌîÍ¦ÅÍ
¡¡º´Ìî¤Ï¡Ö¤Ð¤Ö²Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê25¡Ë±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦·ë¤ÎÉ×¡¦æÆÌé¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢Ì¼¤Î²Ö¤òÊú¤2¿Í¤Ç¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·àÃæ¤Ç¤Ï²Ö¤Ï¾®³ØÀ¸¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤â3·î28Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¡£º´Ìî¤Ï¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡¢½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¼ä¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤É½¾ð¡×¡Ö¤Ð¤Ö²Ö¡Á ¥á¥í¥á¥í¥Ñ¥Ñ¤È¥»¥Ã¥È¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤À¡¢¡¢2¿Í¤·¤Æ¤³¤Ã¤Á¸«¤Ä¤á¤Ê¤¤¤Ç ¿´Â¡¤¬²¿¸Ä¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¾Ð¡×¡Ö¤Ð¤Ö²Ö¤Ë¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤ÎæÆÌé¥Ñ¥Ñ¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÉé¤±¤¸¤È²Ä°¦¤¤¤Ð¤ÖÍ¦ÅÍ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£