by Todd Lappin2025年2月、NASAが組織内の多様性と包括性に関する用語を削除するよう指示を受けたことが報じられました。1月22日付けの内部メモによると、NASAの職員はDEIプログラムや多様性、公平性、包括性、アクセシビリティ、マイノリティ支援機関、先住民、環境正義、過少代表グループ、そして女性のリーダーシップに関連するあらゆる言及を公式ウェブサイトから削除するよう、すべての業務を中断して対応することを求められたとのことです。

Workers at NASA Told to ‘Drop Everything’ to Scrub Mentions of Indigenous People, Women from Its Websiteshttps://www.404media.co/nasa-dei-drop-everything-executive-order/NASA Ordered to Remove Anything About 'Women in Leadership' From Its Websites: Reporthttps://gizmodo.com/nasa-ordered-to-remove-anything-about-women-in-leadership-from-its-websites-report-20005595962025年1月20日に就任したドナルド・トランプ大統領は、性別や人種の多様性を奨励するDEIプログラムを廃止する政策を打ち出しました。これにより、政府関係サイトからも関連する内容が削除されており、公平性や多様性という言葉が削除あるいは修正されていることが報じられています。アメリカ疾病予防管理センターの公開データなど政府サイトからさまざまなページがトランプ大統領の命令で消滅、一体何が消えたのか? - GIGAZINE報道によると、NASA職員への指示は「すべての業務を中断して優先的に対応するべき要請」として伝えられているとのこと。削除対象となった用語には、DEIAプログラム(多様性・公平性・包括性・アクセシビリティ)、マイノリティ支援、先住民への言及、環境正義、マイノリティ、そして女性リーダーシップに関するあらゆる内容が含まれていました。さらにメモには、「この一覧は朝の時点のものであり、一日を通じて追加される可能性がある」との但し書きが付されていたそうです。IT系ニュースサイトの404mediaは、NASAの長官代理であるジャネット・ペトロ氏の立場の変化に注目しています。代理とはいえ、NASAで史上初めての女性長官を務めているペトロ氏は、職員向けのメモで多様性プログラムを批判し、「アメリカ人を人種で分断し、納税者の税金を無駄にし、恥ずべき差別を生んだ」と述べています。しかし、404mediaによれば、ペトロ氏は2021年にケネディ宇宙センター所長として多様性の重要性を強調し、特に女性やマイノリティのためのキャリアパス創出に「深く献身的」であると発言していたそうです。今回の変更は、NASAのGitHubリポジトリで確認することができます。例えば、「包括的(inclusive)」という言葉が「公平(fair)」に置き換わり、プロモーション資料から「包括性」という単語が完全に削除されています。さらに、「女性、黒人、アジア系アメリカ人として初めての宇宙飛行士に関する記事」が1月29日までにウェブサイトから削除されていました。加えて、この命令の影響は単なる文言の変更にとどまらず、実際の業務にも及んでいるとのこと。例えば、廃止されたDEIプログラムとどのように関連しているのかを精査するため、天体物理学や惑星科学の分野における複数の委員会の活動が一時停止状態になっているそうです。404mediaは、今回の動きはNASAの科学研究や宇宙探査の進行にも影響を与える可能性があると指摘しました。