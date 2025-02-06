¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖÉ×ÉØ¤¬ÊñÃú¤Ç»É¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×´Ç¸î»Õ¤Î49ºÐºÊ¤¬»àË´¡¡¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿É×¤Ï½Å½ý¤Î¤â¤è¤¦¡¡»¦¿Í»ö·ï¤ÇÁÜºº¡¡Âçºå¡¦ÅìÂçºå»Ô
¡¡ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤Î½»Âð¤Ç49ºÐ¤Î½÷À¤¬¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤µ¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿É×¤âÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬½Å½ý¤ÎÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡2·î6Æü¸áÁ°11»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÅìÂçºå»Ô¼ã¹¾ËÜÄ®¤Ç¿ÆÂ²¤Î½÷À¤«¤é¡Ö50Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬ÊñÃú¤Ç»É¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤¬°Õ¼±¤Ê¤¤¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÉ×¤«¤é¿ÆÂ²¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖºÊ¤ò»É¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿ÆÂ²½÷À¤¬²È¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í°ì³¬¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÉ×ÉØ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ç¸î»Õ¤Î49ºÐ½÷À¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤ò³ÎÇ§¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬½Å½ý¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤«¤é¤Ï·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿ÊñÃú¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤Æ¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£