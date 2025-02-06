auコマース＆ライフは、最大41％のポイント還元やアイリスプラザの商品が最大50%割引で購入できる「ポイント超超祭」を開催する。期間は7日10時～13日9時59分まで。

ポイント還元の特典内容は、5000円以上の購入で誰でも2%、さらにPontaパス会員限定で、8000円以上の購入で3%、1万円以上の購入で4%、2万円以上の購入で5%、4万円以上の購入で6%、7万円以上の購入で最大の7%還元となる。キャンペーンによる還元上限は5000ポイント。

加えて、買い得メンバーズで最大10％、店舗からのポイント還元で最大19％で合計最大36％還元される。また、13日限定で三太郎の日で最大5％追加還元されるため、最大で41％還元される。

また、アイリスプラザでは、最大50%割引セールが開催される。ほかにも、対象商品の購入で最大20％のポイント還元や新生活セール、最大4000円割引クーポンの配布などが実施される。

具体的には、食品や日用品、家電などの対象商品が最大50%割引、一部対象商品の購入で最大20％ポイント還元（au PAY マーケット限定）、新生活セール、5000円以上の購入で誰でも使える300円割引クーポン、1万円以上の購入で誰でも使える800円割引クーポン、またPontaパス会員限定で、1万5000円以上の購入で使える1500円割引クーポン、3万円以上の購入で使える4000円割引クーポンが配布される。

au PAY ふるさと納税では、Pontaパス会員限定で、1万円以上の寄附をすると最大50％ポイント還元（au PAY マーケット限定）される。キャンペーンエントリーが必要。還元上限は500ポイント。

特典内容は、同キャンペーンのエントリーで最大3％還元、寄附額の1％還元キャンペーンで最大1%還元、初めての寄附キャンペーン還元で最大10%還元、au Style・auショップ・UQスポット・au取扱店限定特典で最大1%還元、「冬のWチャンスキャンペーン第2弾」で最大35%還元され、合計最大50％還元される。