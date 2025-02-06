¸¡»¡´±¤¬¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¡Ö¥¬¥¡×È¯¸À¡¢ÌÛÈë¸å¤â¼èÄ´¤Ù·ÑÂ³¤Ï¡ÖÅ¬Ë¡¡×¡¡Åìµþ¹âºÛ¤¬¹µÁÊ´þµÑ
·º»ö»ö·ï¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ÇÌÛÈë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸¡»¡´±¤«¤é¡Ö¥¬¥¤À¤è¤Í¤¢¤Ê¤¿¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÉî¿«Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸µÊÛ¸î»Î¤Î¹¾¸ýÂçÏÂ¤µ¤ó¤¬¹ñ¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢Åìµþ¹âºÛ¡Ê¾¾°æ±ÑÎ´ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï2·î6Æü¡¢¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
°ì¿³¡¦ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤ÎÈ¯¸À¤ò¿Í³Ê¸¢¿¯³²¤ÈÇ§¤á¤¿°ìÊý¡¢ÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤¿¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ë56»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¹ñ¤Ë110Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¹ñ¤Ï¹µÁÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¾¸ý¤µ¤óÂ¦¤Ï°ãË¡¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¸¡»¡´±¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤¬Â¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢È½·è¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¹âºÛ¤¬ÌÛÈë¸¢¿¯³²¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡£Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¾å¹ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÇÁè¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡üÌÛÈë¸¢¿¯³²¤ò¼çÄ¥¤â¹âºÛ¤Ï¡Ö°ãË¡¤Ç¤Ê¤¤¡×
¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¡¢ÈÈ¿Í±£Èò¶µº¶¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¡¢ÊÛ¸î»Î»ñ³Ê¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎºÝ¤ËÌÛÈë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²£ÉÍÃÏ¸¡¤Î¸¡»¡´±¤«¤éÉî¿«Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¹¾¸ý¤µ¤óÂ¦¤Ï¹µÁÊ¿³¤Ç¡¢ÌÛÈë¸¢¤Î¹Ô»È¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¤³°¤Î»öÎã¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÌÛÈë¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÈïµ¿¼Ô¤Ë¼è¤êÄ´¤Ù¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¡ØÌÛÈë¸¢¤Î¿¯³²¡Ù¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ï¡¢ÂáÊá¡¦¸òÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈïµ¿¼Ô¤¬ÌÛÈë¤Î°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡Ö¸¡»¡´±¤¬¤½¤Î¸å¤Ë¼èÄ´¤Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ÐÆ¬¡¢ÂÚÎ±¤µ¤»¡¢¤½¤Î¼èÄ´¤Ù¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Åö³ºÈïµ¿¼Ô¤«¤é¤½¤Î°Õ»×¤ËÈ¿¤·¤Æ¶¡½Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤¹¤ë¼«Í³¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ÌÛÈë¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¡»¡´±¤Î¸ÀÆ°¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¡Ê¹¾¸ý¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ë¡ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡£¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¡ÊÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Î¡ËÉ¾²Á¤âÍî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤À¤«¤é¡£¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Ë¤³¤Î½à¹³¹ð¤Î¿½Î©½ñ¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î°ìÉôÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÛ¸î¿Í°ÍÍê¸¢¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¡¢¡Ö²ºÅö¤µ¤ò·ç¤¯¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÛ¸î¿Í¤é¤ÎÊÛ¸î³èÆ°¤òÁË³²¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½¼¨¡£
¹µÁÊ¿³¤Ë¤ª¤±¤ë¹¾¸ý¤µ¤óÂ¦¤ÎÄÉ²Ã¼çÄ¥¤Ï¤¤¤º¤ì¤âºÎÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
¡ü¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ë²¿¤âÈ½ÃÇ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½
¹¾¸ý¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤¿µÜÂ¼·¼ÂÀÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ÖÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ëÈïµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÌÛÈë¸¢¤ò¿¯³²¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë²¿¤âÈ½ÃÇ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹âºÛÈ½·è¤òÈãÈ½¤¹¤ë¡£
¡Öº£¤³¤ì¤À¤±¿§¡¹¤Ê¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÌäÂê¤¬À¤´Ö¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹âºÛÈ½·è¤Î±þÅú¤Ï¤ï¤º¤«1¹Ô¤Ç¡¢ÃÏºÛÈ½·è¤ÎÈ½ÃÇ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£
ÃÏºÛÈ½·è¤ä¹âºÛÈ½·è¤¬°Íµò¤·¤¿ºÇ¹âºÛ¤ÎÊ¿À®11Ç¯È½·è¤Ï¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÏ¿²»Ï¿²è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ÌÛÈë¸¢¿¯³²¤¬ÏÀÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌÛÈë¸¢¤È¼è¤êÄ´¤Ù¤Î´Ø·¸¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹âºÛÈ½·è¤Ç¤³¤ÎµÄÏÀ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊµÜÂ¼ÊÛ¸î»Î¡Ë
¡ü¡ÖÈ½·è¤Î¸À¤¤ÅÏ¤·¼«ÂÎ¤Ï¤â¤Î¤Î10ÉÃ¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Æ±¤¸¤¯ÂåÍý¿Í¤ÎüâÌî·æÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¹âºÛ¤ÎÈ½·è¸À¤¤ÅÏ¤·¤Î»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î¹âºÛÈ½·è¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²¤Ï¼çÊ¸¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾ÊÎ¬¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢È½·è¤Î¸À¤¤ÅÏ¤·¼«ÂÎ¤Ï¤â¤Î¤Î10ÉÃ¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Ò²ñ°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹¤¯¹ñÌ±¤ÎÊý¡¹¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¿¦ÀÕ¤¬ÅöÁ³¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼çÊ¸¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡ËºÛÈ½½ê¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Û¤É¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊüâÌîÊÛ¸î»Î¡Ë
¡üÌÛÈë¸¢¹Ô»È¤·¤Æ¤â¼è¤êÄ´¤ÙÂ³¹Ô¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¾å¹ð¤¹¤ë·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¼è¤êÄ´¤Ù¤¬¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼Ò²ñ¤äÁÜººµ¡´Ø¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¹âºÛÈ½·è¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÁÜººÃÊ³¬¤Ç¡¢ÁÜºº¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎËÁÆ¬¤ÇÌÛÈë¸¢¤Î¹Ô»È¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å56»þ´Ö¼è¤êÄ´¤Ù¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÛÈë¸¢¤Î¹Ô»È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤¿¤À¤Î²æËý¡¢Ç¦ÂÑ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¡£¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÌÛÈë¸¢¤ÎÊÝ¾ã¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èó¾ï¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£¡¢ÌÛÈë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¸å¤â¼è¤êÄ´¤Ù¤¬±ä¡¹¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÌÛÈë¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ê¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¡ËÍýÉÔ¿Ô¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹¾¸ý¤µ¤ó¡Ë