サンダーがペリカンズとのトレードでベテランセンターのダニエル・タイスを獲得

2月6日(現地時間5日、日付は以下同)。オクラホマシティ・サンダーとニューオーリンズ・ペリカンズの2チーム間で、トレードが成立したことが発表された。両チームによる取引は下記のとおり。

◆■サンダーとペリカンズのトレード詳細

・サンダー獲得





ダニエル・タイス(センター)2031年のドラフト2巡目指名権

・ペリカンズ獲得



金銭

The New Orleans Pelicans are trading center Daniel Theis and draft compensation to the Oklahoma City Thunder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Ey3XKVHv48

- Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2025