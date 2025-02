2025年1月7日に発表されたNVIDIA製GPU「GeForce RTX 50シリーズ」には発表後から高い人気が集まっており、2025年1月30日にRTX 5090ならびにRTX 5080が発売された際には、購入を求める人々が殺到してトラブルになるケースも発生しています。また、海外通販サイトのeBayでは、「あくまで転売ヤーのボットをだますため」としてRTX 5090・RTX 5080の写真や箱だけを売りつける悪質な手口が横行しています。

eBay's newest Nvidia GPU scams are even dumber than before | PCWorldhttps://www.pcworld.com/article/2599209/ebay-newest-nvidia-gpu-scams-are-even-dumber-than-before.htmlThese fake RTX 5090 listings aren’t ‘anti-bot’ - they’re scams | Digital Trendshttps://www.digitaltrends.com/computing/fake-rtx-5090-listings-anti-bot-scams/実際にeBayで「RTX 5090」と検索した結果が以下。数多くの出品が並んでいます。しかし、一部の出品には「Read The Description(詳細を読んで)」との記載があります。実際に商品説明を確認すると、「Keep in mind you are getting a picture of the RTX 5090 found the edition we are trying to combat the bots.(RTX 5090の画像を購入しようとしていることに留意してください。我々はボットと戦っています)」「this is a picture of RTX 5090 buy it at your own risk we do not refund nor except return returns(この商品はRTX 5090の1枚の写真です。もしも誤って購入した場合でも返金には応じられません)」との注意書きがありました。海外メディアのPCWorldによると、一部の悪質なユーザーはeBay上でボットを使用して商品を安く購入し、高値で別のユーザーに売りつけているとのこと。そこで、「ボット対策」と称して写真や空箱を販売することで、ボットを使用するユーザーにお金を浪費させようとする「消費者保護活動の一環」だと一部の販売者は主張しています。しかし、こうした大義名分は詐欺を正当化する言い訳にすぎず、こうした販売者は事前にeBayでの評価を築き上げておいたアカウントで一連の詐欺商品を販売することでユーザーに安心感を与え、油断したユーザーが商品説明をよく読まずに購入することをもくろんでいるとPCWorldは指摘しています。また、PCWorldによると、ボットを使用して需要の高い電子機器を低価格で購入するユーザーは、eBayのようなサイトではなく小売サイトでボットを使用して在庫を集めており、eBayはあくまで転売するためのサイトとのこと。そのため、こうした「ボット対策」をうたった出品は間違いなく人間の購入者をだますためとPCWorldは指摘しています。なお、eBayはこうした悪質な出品を積極的に削除しています。PCWorldは「インターネット上では常に詐欺がまん延しており、商品の需要が高ければ高いほど詐欺の件数も多くなります。商品の購入の際には十分に注意して、可能であればeBayのような二次販売サイトの利用は避けてください」と注意喚起しました。