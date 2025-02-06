Ä¹Ã«Àî¤È¿¼ÅÄ¤¬½é¤Î¼ïÌÜÊÌV¡¡¥¹¥Î¥Ü¡¼¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡¢Í½Áª¤Ç³ÎÄê
¡¡¡Ú¥¢¥¹¥Ú¥ó¡ÊÊÆ¥³¥í¥é¥É½£¡Ë¶¦Æ±¡Û¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¡¢ÃË»Ò¤Ç19ºÐ¤ÎÄ¹Ã«ÀîÄë¾¡¡ÊSTANCER¡Ë¤È½÷»Ò¤Î18ºÐ¡¢¿¼ÅÄçýè½¡Ê¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë¤¬5Æü¡¢ÊÆ¥³¥í¥é¥É½£¥¢¥¹¥Ú¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËºÇ½ªÀï¤ÎÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¡¢¤È¤â¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼ïÌÜÊÌÀ©ÇÆ¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£6Æü¤Î·è¾¡¤òÁ°¤Ë¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾å²ó¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢²¦¼Ô¤ÎÄ¹Ã«Àî¤Ï³«ËëÀï¤ÈÂè3Àï¤òÀ©¤·¡¢Âè4Àï¤Ç¤â2°Ì¡£4Æü¤Ë¼ïÌÜÊÌÀ©ÇÆ¤Î¾ò·ï¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÍ¾·×¤Ê»¨Ç°¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤Í½Áª¤Ë¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£