°ÂÁ´±¿Å¾¤ØÎÞ¤ÎÁÊ¤¨¡¡¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç·»¤òË´¤¯¤·¤¿¾®1½÷»Ò»ùÆ¸¡¡Á´¹»½¸²ñ¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë
¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç·»¤òË´¤¯¤·¤¿¾®³Ø1Ç¯¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¤¬¸òÄÌ°ÂÁ´¤ÎºîÊ¸¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇÆþ¾Þ¤·¡¢³Ø¹»¤ÎÁ´¹»½¸²ñ¤Ç°ìÅÙ¤â²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·»¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°ÂÁ´±¿Å¾¤ØÎÞ¤ÎÁÊ¤¨¡¡¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç·»¤òË´¤¯¤·¤¿¾®1½÷»Ò»ùÆ¸¡¡Á´¹»½¸²ñ¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë
¸òÄÌ°ÂÁ´¥Õ¥¡¥ß¥êーºîÊ¸¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç·Ù»¡Ä£¸òÄÌ¶É¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬»ÔÎ©ÌîÄÅ¸¶¾®³Ø¹»1Ç¯¤ÎÃÝ»³ÌÀÎ¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ÃÝ»³¤µ¤ó¤Ï9Ç¯Á°¤Ë·»¤Î·£Î¤¤¯¤ó¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÝ»³¤µ¤ó¤ÏÁ´¹»½¸²ñ¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÊ¸¤òÈäÏª¡£¶ÛÄ¥¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â°ìÅÙ¤â²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·»¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçÊ¬»ÔÎ©ÌîÄÅ¸¶¾®³Ø¹»1Ç¯¡¦ÃÝ»³ÌÀÎ¤¤µ¤ó¡Ë¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¤·¤ÆËèÆü¼ê¤òµó¤²¤Æ²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Î¿Í¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥Ôー¥É±¿Å¾¡¢¤è¤½¤ß±¿Å¾¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¸©·Ù¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£