¾åÅÄåºÀ¤¤òÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹óÉ¾¡Ö¼ÂÎÏ¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡×¡Ö¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÈà¤Ï±Æ¤À¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À£±Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Æ£×¾åÅÄåºÀ¤¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡¢Æ±¹ñ¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¡Ê£µÆü¡áÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¤Ç£°¡¼£²¤ÈÇÔ¤ì¤¿£Ð£Ó£Ö¥¢¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥Õ¥§¥óÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤âÌµÆÀÅÀ¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¥á¥¥·¥³ÂåÉ½£Æ£×¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤¬Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥¹¥¿¥á¥óÄêÃå¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬ÉÔÈ¯¡£¥Á¡¼¥à¤â¸ø¼°Àï£³Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£å£ù£å£î£ï£ï£ò£ä£Ð£é£î£ç£ó¡×¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬Âè£±¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ£Í£ÆËÜÅÄ·½Í¤¤â½êÂ°¤·¤¿£Ö£Ö£Ö¥Õ¥§¥ó¥í¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥×¥í»ØÆ³¼Ô¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¡¼¥¹¥«¥ó¥È»á¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¾åÅÄ¤Ë¥Ò¥á¥Í¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£è£ð£â£ì¡×¤Ï¡Ö¾åÅÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÁ°Àþ¤Ï£Ð£Ó£Ö¤Î¹¶·âÎÏ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹óÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£ö£ï£ô£å£â£á£ì£ú£ï£î£å¡×¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¼Ô¤Î¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ù¡¼¥ó»á¤¬¡Ö¾åÅÄ¤Ï±Æ¤À¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤ÎÁ´ËÆ¤ò°ìÅÙ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤òµ¿Ìä»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ò¥á¥Í¥¹¤¬È´¤±¤¿·ê¤òËä¤á¤ëà¥¨¡¼¥¹á¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£