アストン・ヴィラ本拠地ヴィラ・パークで、ヘヴィメタル・ファン垂涎のイベントが行われることが発表された。クラブも公式サイトで報じている。『Back to the Beginning』と題されたイベントでは、ヘッドライナーとしてオジー・オズボーン、トニー・アイオミ、ギーザー・バトラー、ビル・ワードのオリジナルメンバーのブラック・サバスが最後のパフォーマンスを行うという。





It's been an incredible journey, but it's only fitting that it ends here, where it all began in Aston. It's great to be honoured by your fellow musicians and at the same time support good causes. None of this would've been possible without Ozzy, Geezer, and Bill. What we created…