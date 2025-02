カムバック間近のZEROBASEONE、日本EP『PREZENT』がオリコン週間チャートで“2冠”

ボーイズグループZEROBASEONEが日本のオリコン週間チャートで“2冠”に輝いた。

【画像】日本の漫画家とコラボしたZEROBASEONE

2月6日、オリコンニュースによると、ZEROBASEONEの日本1stEP『PREZENT』は25万8100ポイントを記録し、2月10日付(1月27日〜2月2日集計)のオリコン「週間合算アルバムランキング」で1位を獲得した。

「週間合算アルバムランキング」では、CDセールスとデジタルダウンロード数、ストリーミング回数などをそれぞれの基準に合わせてポイントに換算し、順位がつけられる。

ZEROBASEONEが同チャートのトップに君臨したのは、3rdミニアルバム『You had me at HELLO』以来、2度目だ。

(写真=WAKEONE)ZEROBASEONE

特に、ZEROBASEONEは『PREZENT』でオリコン「週間アルバムランキング」「週間合算アルバムランキング」いずれも1位となり、“2冠”に輝いている。彼らはリリース初週のアルバムセールスの自己最高記録を更新し、第5世代K-POPアイドルグループの筆頭として輝かしい成績を残した。

『PREZENT』は、ZEROBASEONEがいつも変わらず愛してくれるZEROSE(ZEROBASEONEのファンネーム)に贈る、プレゼントのようなアルバムだ。日本オリジナルの4曲と、韓国ですでにリリースした2曲の日本語バージョンが収録されており、さまざまなジャンルを歌唱可能なマルチな能力を証明した作品でもある。

なお、ZEROBASEONEは来る2月24日に5thミニアルバム『BLUE PARADISE』をリリース予定だ。

◇ZEROBASEONE(ZB1)とは?

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999:少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1=ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。