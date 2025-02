グラビアで人気の天羽希純(#2i2)が、6日発売の雑誌「月刊少年チャンピオン」3月特大号(秋田書店)で表紙&巻頭グラビアに登場している。 バレンタイン直前、チョコレート色のビキニとリボンの表紙をはじめ、チョコのようなほろ苦くて甘々な美麗ショットがたっぷり披露される。 そして応募者全員サービスの3月号限定QUOカード(2種)が用意されるほか、 直筆サイン入りチェキプレゼントもあり。

