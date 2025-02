東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルにて、東京ディズニーランドで開催されるスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」と連動したオリジナルグッズ付き宿泊プランを販売。

「チップ」と「デール」をプリントした、このプランでしか手に入れることのできないポシェットがもらえます☆

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ディズニー・パルパルーザ」第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」オリジナルグッズ付き宿泊プラン

販売期間:2025年4月8日(火)〜6月30日(月)

オリジナルグッズ:ポシェット

サイズ:約H210×W125×60mm

「東京ベイ舞浜ホテル」「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」「ホテルオークラ東京ベイ」「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」に「ディズニー・パルパルーザ」第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」と連動したオリジナルグッズ付き宿泊プランが登場。

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル限定のオリジナルグッズ「ポシェット」が付いた宿泊プランが販売されます。

オリジナルグッズが「チップ」と「デール」がプリントされた、お出かけが嬉しくなる楽しさ満点のポシェットです☆

スペシャルイベント「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」連動宿泊プラン詳細

提供期間:2025年4月8日(火)〜6月30日(月)

予約:宿泊日の2カ月前同日可能

東京ベイ舞浜ホテルパークチケット:1デーパスポート購入権利付き(有料宿泊人数分、チェックイン・アウト日入園選択可)客室タイプ/朝食:ハーモニールーム、シンフォニールーム、ハース・ハーモニールーム、ハース・シンフォニールーム/朝食付き、素泊まり料金:【朝食付き】2名1室13,075円(税・サ込)〜、3名1室10,347円(税・サ込)〜、4名1室9,613円(税・サ込)〜【素泊まり】2名1室10,575円(税・サ込)〜、3名1室7,847円(税・サ込)〜、4名1室7,113円(税・サ込)〜備考:ポシェット(1泊につき有料宿泊人数分)グランドニッコー東京ベイ 舞浜パークチケット:1デーパスポート購入権利付き(有料宿泊人数分)客室タイプ/朝食:ガーデンスーペリアルーム/朝食付き、お部屋のみ料金:【朝食付き】 1名1室44,400円(税・サ込)〜、2名1室24,400円(税・サ込)〜、3名1室18,800円(税・サ込)〜、4名1室15,900円(税・サ込)〜【お部屋のみ】1名1室41,400円(税・サ込)〜、2名1室21,400円(税・サ込)〜、3名1室15,800円(税・サ込)〜、4名1室12,900円(税・サ込)〜備考:ポシェット(有料宿泊人数分)ホテルオークラ東京ベイパークチケット:1デーパスポート購入権利付き(宿泊人数分)客室タイプ/朝食:スーペリアルーム/朝食付き、素泊まり料金:【朝食付き】1名1室36,058円(税・サ込)〜、2名1室20,218円(税・サ込)〜、3名1室15,268円(税・サ込)〜、4名1室12,793円(税・サ込)〜【素泊まり】1名1室32,670円(税・サ込)〜、2名1室16,830円(税・サ込)〜、3名1室11,880円(税・サ込)〜、4名1室9,405円(税・サ込)〜備考:ポシェット(有料宿泊人数分)シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルパークチケット:1デーパスポート購入権利付き(ベッド台数分、チェックイン日入園)客室タイプ/朝食:・パークウイングルーム 朝食付き:ベッド2台、3台、4台・シェラトンクラブルーム クラブラウンジ朝食付き:ベッド2台、3台料金:【パークウイングルーム】2名1室17,175円(税・サ込)〜、3名1室 13,508円(税・サ込)〜、4名1室11,675円(税・サ込)〜【シェラトンクラブルーム】2名1室20,175円(税・サ込)〜、3名1室15,675円(税・サ込)〜備考:・ポシェット(ベッド台数分)・クラブラウンジ特典(ベッド台数分)※シェラトンクラブルームのみ東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾートパークチケット:1デーパスポート購入権利付き(添い寝含む宿泊人数分)客室タイプ/朝食:モデレートルーム(キャッスルスタイル)、モデレートルーム(ウエスタンスタイル)、コンフォートルーム/朝食付き料金:【モデレートルーム(キャッスルスタイル)】2名1室12,900円(税・サ込)〜、3名1室10,600円(税・サ込)〜、4名1室9,500円(税・サ込)〜【モデレートルーム(ウエスタンスタイル)】2名1室13,200円(税・サ込)〜、3名1室10,800円(税・サ込)〜、4名1室9,600円(税・サ込)〜【コンフォートルーム】2名1室14,700円(税・サ込)〜、3名1室11,800円(税・サ込)〜、4名1室10,350円(税・サ込)〜備考:ポシェット(有料宿泊人数分)

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ」第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」

開催期間:2025年4月8日(火)〜6月30日(月)

東京ディズニーランドにて実施されている「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾として「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」を開催。

「ディズニー・パルパルーザ」第2弾で大人気だった、「ドナルドダック」が夢に描いた理想の街がさらにパワーアップし再登場します。

ここでは「ドナルドダック」がNo.1でスーパースター!

日常ではありえない、はちゃめちゃで楽しい世界へと様変わりしたパークが楽しめます。

東京ディズニーシー「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」

開催期間:2025年4月8日(火)〜6月30日(月)

東京ディズニーシーでは、スペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を開催。

‟食で世界を巡る”をテーマに、東京ディズニーシーならではの異国情緒あふれる雰囲気の中で食べて飲んで、笑顔広がる食の祭典です。

2回目の開催となる今回は、フェスティバルを彩るデコレーションやアトモスフィアがパークをにぎやかに盛り上げ、東京ディズニーシーのあちこちを巡りながら、各エリアならではの“食”を楽しめます。

このプランでしか手に入れることのできない「チップ」と「デール」デザインのオリジナルグッズ付き宿泊プラン。

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル合同企画「ディズニー・パルパルーザ」第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」オリジナルグッズ付き宿泊プランは、2025年4月8日より販売開始です☆

