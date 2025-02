◆京都の注目いちごスイーツ5選！PAUL & JOE BEAUTEコラボのアフタヌーンティーやビュッフェ、パフェも

◆京都の注目いちごスイーツ5選!PAUL & JOE BEAUTEコラボのアフタヌーンティーやビュッフェ、パフェも写真/TEAANDBAR/THETHOUSANDKYOTO子供も大人もみんな大好きないちごスイーツ。この記事では「京都周辺」の注目いちごスイーツをピックアップ。アフタヌーンティーやビュッフェ、パフェなど、人気スイーツを中心に5つ紹介。この機会に、おしゃれでかわいいスイーツをぜひ楽しんで。

◆■非日常的な時間を。いちごアフタヌーンティー1:ラデュレ京都 四条店の「いちごアフタヌーンティー」シャンパーニュ&ミニパルフェ付き! パリの優美さと伝統的な京都の雅さが融和した夢のような空間で過ごす午後のひとときを。いちごの季節を楽しむいちご尽くしのアフタヌーンティーが期間限定で登場。いちごのマカロンとウジェニー(チョコレート菓子)、高い人気を誇るいちごを象った"フレーズ・ラデュレ”といちごのマカロン生地にひなげしと柚子が香るクリームといちごの”バタフライ”の2種類のパティスリー、そしていちごとブルーチーズのヴォロヴァンやいちごとキャビア添えたサーモンのポーピエットなど全4種のセイボリーまで大満足のラインナップ。【店舗データ】アフタヌーンティー名:土日祝【おひとり様】苺づくしアフタヌーンティー+ティーフリー+シャンパーニュ+ミニパルフェ住所:京都府京都市下京区四条通御幸町西入奈良物町371付近の駅:京都河原町駅提供期間:2024年12月1日〜2025年3月16日開催時間:11:00〜18:00入店料金:11000円(税・サ込)2:TEA AND BAR/THE THOUSAND KYOTOの「ストロベリーアフタヌーンティー inspired by PAUL & JOE」ホテルTHE THOUSAND KYOTOのカフェバーTEA AND BARにて、2025年1月10日(金)から5月6日(火・祝)までの期間限定で、コスメブランドPAUL & JOE BEAUTEとコラボレーションしたストロベリーアフタヌーンティーが登場!“JOIE DE VIVRE(生きていることの喜び)”に溢れたコレクションを展開するPAUL & JOEのエッセンスと、幸福感と温かみのあるレトロモダンなブランドの世界観にインスパイアされたスイーツが楽しめる。デザイナー ソフィーの愛猫のイラストをあしらい、大切な誰かへのギフトボックスをイメージしたストロベリームース「プチボヌール」や、猫たちから着想した「サブレサンド」などが登場。乙女心くすぐるティータイムをぜひ体験してみて。【店舗データ】アフタヌーンティー名:ストロベリーアフタヌーンティー inspired by PAUL & JOE+お土産+ペアシート(1/10〜5/6)住所:京都府京都市下京区東塩小路町570 THE THOUSAND KYOTO2F付近の駅:京都駅提供期間:2025年1月10日〜5月6日(前日正午までに要予約)開催時間:11:30〜18:30入店料金:8800円(税・サ込)◆■盛りだくさん。いちごビュッフェ3:レストラン グラン カフェ フォション/フォションホテル京都の「いちごビュッフェ」京都・清水五条駅より徒歩7分のところにある「フォションホテル京都」の最上階レストラン「レストラン グラン カフェ フォション」。装飾が輝くラグジュアリーな空間で、古都・京都の街並みや東山の山並み、うららかに流れゆく鴨川など美しく壮大な絶景が窓一面に広がる。そんなレストラン グラン カフェ フォションでは、福岡県を代表する品種「あまおう」を使ったデザートビュッフェが期間限定で登場! 果実をそのまま味わえるのはもちろん、ロールケーキ、タルト、エクレアなどホテルパティシエ特製のいちごデザートを心ゆくまで堪能できる。ミルフォイユやババを自身で盛り付けるコーナーもあるので、大人から子供まで楽しめるのも嬉しい。【店舗データ】メニュー名:【あまおうのデザートビュッフェ】いちごスイーツを心ゆくまで(1/8〜3/16)住所:京都府京都市下京区難波町406 フォションホテル京都10F付近の駅:清水五条駅提供期間:2025年1月8日〜3月16日開催時間:11:30〜14:00入店料金:6200円(税・サ込)※ランチコースに追加の場合は3000円◆■華やかなビジュアルにうっとり。いちごパフェ4:アマン京都 ザ・リビング パビリオン by アマンの「いちごパフェ」いちご2種を贅沢に使用し、京都のエッセンスをちりばめたパフェはアートのよう。甘みが強くほのかにピンク色の淡雪と、甘さと酸味のバランスが絶妙なあまおうを使用しており、いちごのおいしさをたっぷりと楽しめる。注目したいのが松尾シェフこだわりの最中の蓋。ヘーゼルナッツのフィナンシェとホワイトチョコレートをパイ生地に重ね、爽やかな酸味のいちごとそれぞれの素材が奏でるハーモニーを堪能できる。最中のふたを開ければ、まるで宝石箱のような華やかな光景が。自家製の京都・上賀茂いちごアイスと、京都・美山のミルクジェラートを並べ、軽やかな白とピンクのメレンゲがパフェを彩る。美山ミルクのパンナコッタの上には、京都・甘酒米粉のグラノーラやいちごジュレなどを合わせ、食感も楽しめる大人な味わいに仕上げた。【店舗データ】メニュー名:春のいちごパフェ「The Art of Strawberry」住所:京都市北区大北山鷲峯町1番付近の駅:京都市市バス「金閣寺道」提供期間:2025年1月6日(月)〜3月31日(月)提供時間:午後3時(1.5時間制)完全予約制料金:12000円(税・サ込)5:TENJINの「いちごパフェ」都会の喧騒から離れた京都の奥座敷に佇むホテル内レストラン「TENJIN」。川のせせらぎ、爽やかな新緑、色鮮やかな紅葉、風情あふれる雪景色といった四季折々の美景を眺めながら、華やかなモダンフレンチを堪能できる。調理や盛り付けなどのパフォーマンスを目の前で楽しめるシェフズテーブル、開放的なテラス席、落ち着ける個室もあり、シーンに合わせて使えるのが嬉しい。ここで味わえる「ROKUストロベリーパフェ -古都華-」は冬季限定。旬を迎える奈良県産の希少苺「古都華」を贅沢に使用しており、なめらかな苺パンナコッタ、甘酸っぱい苺とラズベリーのソルベ、チョコレートクランチやジェノワーズ、苺クリームが重ねられている。甘みと酸味が絶妙なバランスで溶け合った、パティシエ渾身の苺パフェをぜひ味わって。【店舗データ】メニュー名:【ROKUストロベリーパフェ】〜古都華〜住所:京都府京都市北区衣笠鏡石町44-1付近の駅:北大路駅提供期間:2025年1月15日〜3月31日開催時間:12:00〜22:00(21:00 L.O)料金:3795円(税・サ込)