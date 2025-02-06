¡Ú¹©Æ£ÀÅ¹á¡Û¡¡¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡£²·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬¡¢£²·î£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
£²·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢Åê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¹©Æ£ÀÅ¹á¡Û¡¡¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡£²·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤Ï¡Ö£²·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î³§ÍÍ¡¡¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢£²·î£µÆü¤Ë£²£²ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ì¼¡¦Koki,¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¥¼¥ê¡¼¤ò¤³¤Ã¤½¤êÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¤¥Á¥´¥è¡¼¥°¥ë¥È¥à¡¼¥¹¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¡¢´ò¤·¤¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ2¼ïÎàºî¤ê¤Þ¤·¤¿♥¡×¤È¡¢ºîÀ®¤·¤¿¥¼¥ê¡¼¤È¥à¡¼¥¹¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖµîÇ¯¤Îº£º¢¤Ï¡¢koki ¤Ï¡¢1¿Í¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ËÄ¹´ü»£±Æ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢21ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ï°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯22ºÐ¤ÏÅìµþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹♥♥¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤³¤½¡ªº£Ç¯¤³¤½¡ª¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²¿Ç¯¤â»þ¤¬²á¤®¤ë¡¢¡¢¡¢¤Ê¤ó¤Æ»ö¤â¤è¤¯¤¢¤ë»ö¡ª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡×¡Ö»ä¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤»ö¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡¡¤ª¸ß¤¤¤æ¤Ã¤¯¤êµ¤³Ú¤Ë¡¢¤¤¤ä¡¢¤«¤Ê¤êËÜµ¤¤ËÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¾Ð¡×¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤Ï¡Ö£²·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î³§¤µ¤Þ¡×¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖKoki¤Á¤ã¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡2·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î³§ÍÍ♥¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡¦¡Ö¥¼¥ê¡¼¤â¥à¡¼¥¹¤âåºÎï¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡¦¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¤Æ¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û