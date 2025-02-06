¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ª ¸·Áª¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ß¤ä¤®»°Î¦¤Î³¤Á¯5¼ï¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ç¡ÉµÜ¾ë¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¡É¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
µÜ¾ë¸©»º¤ÎÈþÌ£¤·¤¤³¤Á¯¤ò5¼ïµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¤ß¤ä¤®»°Î¦¤Î³¤Á¯5¼ï¥»¥Ã¥È ¡Ù¤Ï¡¢¡ÉµÜ¾ë¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¡É¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÎäÅàÉÊ¡£ÁÇºà¤Î¿©Ì£¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤¨¤ëÉÊ¤«¤é¡¢»°Î¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÉÊ¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¿©¤ÙÊý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¸·Áª¤µ¤ì¤¿³¤Á¯5¼ï¤ÎÌ£¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¢£¡ÉµÜ¾ë¸©¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¡É¤ò´®Ç½¡ª ³¤Á¯5¼ïµÍ¤á¹ç¤ï¤»
µû²ðÎà¤Î´ÌµÍ¤Ê¤É¤Î²Ã¹©¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÌÚ¤Î²°ÀÐ´¬¿å»º¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ»°Î¦¤Î³¤¤Ç³Í¤ì¤¿¿·Á¯¤ÊÁÇºà¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¤ß¤ä¤®»°Î¦¤Î³¤Á¯5¼ï¥»¥Ã¥È¡Ù¡ÊÌµÅº²Ã¥Û¥¿¥Æ¥°¥é¥¿¥ó¡¿³è¿å¤À¤³¤ÎßÕ¤ê¾Æ¤¥¹¥é¥¤¥¹¡¿¤ª»É¿È¤ï¤«¤á¡¿³¤Á¯¤Ö¤Ã¤«¤±Ð§¤Î¶ñ¡¿»°Î¦¾®¤µ¤ÐÌ£Á¹¼Ñ¡¦ÈÎÇä²Á³ÊÀÇ¹þ4,358±ß¡¦ÈÎÇäÃæ¡Ë¤Ï¡¢¡ÉµÜ¾ë¸©¤ÎÈþÌ£¤·¤¤³¤Á¯¡É¤ò¸·Áª¤·5¼ïÎàµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¡£ÃÏ°è¤Î´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¥Á¥ç¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÇµÜ¾ë¸©¤Î³¤Á¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡¦ÌµÅº²Ã¥Û¥¿¥Æ¥°¥é¥¿¥ó¡ß1
¡¦»°Î¦»º³¤Á¯Ð§¤Î¶ñ¡Ê¤Ò¤é¤á¡Ë¡ß1
¡¦³è¿å¤À¤³¤ÎßÕ¤ê¾Æ¤¡ß1
¡¦¤ª»É¿È¤ï¤«¤á¡ß1
¡¦»°Î¦¾®¤µ¤ÐÌ£Á¹¼Ñ¡ß2
ÁÇºà¤Î¿©Ì£¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÉÊ¤«¤é¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄ´Íý¤¬¤µ¤ì¤¿ÉÊ¤Þ¤Ç³¤Á¯¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¡£ÎäÅà¤ÇÆÏ¤¯¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¢£³¤Á¯5¼ï¤ò¼Â¿©¡ª ¼ê·Ú¤ÇÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ë¤¾
¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢³¤Á¯5¼ï¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¡ÖÌµÅº²Ã¥Û¥¿¥Æ¥°¥é¥¿¥ó¡×¤Ï¡¢¤Û¤¿¤Æ¤Î»Ý¤ß¤À¤±¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿ÎäÅà¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¥°¥é¥¿¥ó¡£¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿³Ãì¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ì£¤ï¤¤¤¬¿Íµ¤¤À¡£
Åº²ÃÊª¤ä²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¡¢±ö¤¹¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ÇÈÁÎ©¤Î»Ý¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´Íý¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¡£¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¿§¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥°¥é¥¿¥ó¡£¥Á¡¼¥º¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¿©Íß¤¬¤½¤½¤é¤ì¤ë¡£
¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Û¥¿¥Æ¤Î³Ãì¤¬´Ý¤´¤È3¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£¡Ö¥Û¥¿¥Æ¤Î¿È¡©¡×¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤À¡£³Ãì¤ÏÈó¾ï¤Ë½À¤é¤«¤ÇÇò¿Èµû¤Î¿È¤Î¤è¤¦¡£±öÌ£¤È»Ý¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈ´·²¤À¡ª ÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤À¤±¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿Ì£¤À¤¬¡¢¥³¥¯¤¬¤¢¤êÈó¾ï¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥«¥í¥Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤â½½Ê¬¤À¡£
¡Ö»°Î¦»º³¤Á¯Ð§¤Î¶ñ¡Ê¤Ò¤é¤á¡Ë¡×¤Ï¡¢»°Î¦¤Ç³Í¤ì¤¿5¼ïÎà¤Î³¤Á¯¤òÈëÅÁ¥¿¥ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿³¤Á¯¤Î¶ñ¡£¡Ö¥Ò¥é¥á¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¡Ö¤á¤«¤Ö¡×¡Ö¥¹¥ë¥á¥¤¥«¡×¡Ö¤Ä¤Ö³¡×¡Öº«ÉÛ¡×¤Îµû²ðÎà¤ò´ÅÌ£¤¬ÆÃÄ§¤ÎÇò¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤ÎÌ£¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡É¥´¥í¥Ã¡É¤È¤·¤¿¥Ò¥é¥á¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¡¢¤á¤«¤Ö¤äº«ÉÛ¤ÎÇ´¤êµ¤¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¤ä¤¹¤·¿Ý¤òº®¤¼¤¿¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤ë¤À¤±¡£¹ë²Ú¤Ê³¤Á¯Ð§¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤À¡£
ÁáÂ®¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡ª »õ¤´¤¿¤¨¤Î¤è¤¤¥Ò¥é¥á¤È¤É¤í¤Ã¤ÈÇ´¤êµ¤¤Î¤¢¤ë¶ñºà¡£¼ã´³´ÅÌ£¤Î¤¢¤ë»ÝÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿¥¿¥ì¤È¤È¤â¤Ë°û¤à¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁÇºà¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¿©¤Ù±þ¤¨¤â¤¢¤ë¡£
¾®¤µ¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥ë¥á¥¤¥«¡×¤ä¡Ö¤Ä¤Ö³¡×¤Ï¥³¥ê¥³¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¡Öº«ÉÛ¡×¤Î»Ý¤ß¤â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÌ£¤ï¤¨¤¿¡£ìÔÂô¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÉÊ¤À¡£
¡Ö³è¿å¤À¤³¤ÎßÕ¤ê¾Æ¤¡×¤Ï¡¢¤µ¤Ð¤¤¿¤Æ¤Î¿å¤À¤³¤òÃúÇ«¤ËßÕ¤ê¾Æ¤¤·¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£²Ã¹©Ä¾Á°¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥³¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Á¯¤Ê¿å¤À¤³¤Î¿©´¶¤È»Ý¤ß¤ò²òÅà¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ì£¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò¤ª»®¤Ë¤â¤ê¤Ä¤±¤ë¤À¤±OK¡ª ¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤ä¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤Î¶ñ¤Ë¤·¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£
1ÀÚ¤ì¤¬Ä¾·Â3Ñ¤Û¤É¤¢¤êÂç¤¤¤¡ª ¤µ¤Ã¤½¤¯¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ë¿©´¶¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¡ª Ãæ±û¤Î»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤«¤é¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¡¢¤½¤·¤ÆµÛÈ×¤Î¥³¥ê¥³¥ê¥Ã¡£¸ý¤Î¤Ê¤«¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©´¶¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë´Å¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â³ú¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¤Ì£¤ï¤¤¤À¡£ÉáÃÊ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥¿¥³¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢µÜ¾ë¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª»É¿È¤ï¤«¤á¡×¤Ï¡¢»°Î¦¤Î³¤¤Ç°é¤Ã¤¿Æù¸ü¤È½À¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¡£¿¦¿Í¤¬¿å¤È²¹ÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°ïÉÊ¤À¡£
¥«¥Ã¥ÈºÑ¤ß¤À¤«¤é¡¢²òÅà¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£³¤Á¯¥µ¥é¥À¤ä¥Ê¥à¥ë¡¢¿Ý¤Î¤â¤Î¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤À¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ú¤á¤ë¤Û¤ÉÆù¸ü¤Ç»É¿È¤Î¤è¤¦¤ËÌ£¤ï¤¨¤¿¡£±öÌ£¤ä°ë¤ò»×¤ï¤»¤ë»¨Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ï¤«¤á¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£¤ï¤«¤á¤À¤±¤ÎÌ£¤À¤ÈÊªÂ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ï¤µ¤Ó¤ä¾ßÌý¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»°Î¦¤ï¤«¤á¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤µ¼Ô¤À¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼ê¤Ë¼è¤ë»°Î¦¤ï¤«¤á¤è¤ê¤â³ÊÃÊ¤ËÈþÌ£¤·¤¯´¶¤¸¤¿¡£
¡Ö»°Î¦¾®¤µ¤ÐÌ£Á¹¼Ñ¡×¤Ï¡¢½Ü¤Î»þ´ü¤Ë¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¡É¤µ¤Ð¡É¤ò´Å¤á¤ÎÌ£Á¹¥À¥ì¤Ç»Å¾å¤²¤¿»°Î¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¼Ñ¤Ä¤±¡£ÎäÅà¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤ÈÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ä´Íý¤Î¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£
½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤ÆÊá¤ì¤¿»é¤¬¤Î¤Ã¤¿¾®¤Ö¤ê¤Ê»ª¤¬2ÀÚ¤ì¡£1¿©Ê¬¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
´Å¤á¤ÎÌ£Á¹¥À¥ì¤È»é¤¬¤Î¤Ã¤¿¿È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇòÊÆ¤È¤âÁêÀ¤ÏÈ´·²¡£¥µ¥Ð¤Ï¾®¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤é¿È¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¡¢ËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¡£Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ÇÈ¤¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¿Ê¤ó¤À¡£¡É¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª ¡É¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ£ÉÕ¤±¤À¡£
¢£¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ª µÜ¾ë¸©¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç
¡Ø¤ß¤ä¤®»°Î¦¤Î³¤Á¯5¼ï¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¡ª ¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¸·Áª³¤Á¯¥»¥Ã¥È¡£
¤É¤Î³¤Á¯¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡£
¾¦ÉÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤ÇÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡ª
²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ç¤µ¤é¤Ë³ä°ú¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¿¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é
¸ø¼°¥µ¥¤¥È