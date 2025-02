ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、春やお花見をイメージしたアートがステキな、ディズニーデザイン「木のぬくもりを感じる曲木の季節飾り」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「木のぬくもりを感じる曲木の季節飾り」ミッキー&フレンズ

© Disney

価格:18,900円(税込)

サイズ:直径約24.5、奥行約7cm、高さ25.5cm(土台含む)

主材:【本体】シナ合板(ウレタン樹脂塗装)、【土台】天然木(ブナ)

付属品:飾りパーツ1個、壁掛け用ネジ1本、木製スタンド1個、紐

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキー&フレンズ」デザインの曲木のお飾り。

伝統の美しさが生きる曲木のフレームが温かみがあり、職人が丁寧に手作りしています。

アートは春・お花見をイメージしたデザインで、桜が舞っています。

楽しそうに遊んでいる「ドナルドダック」に「デイジーダック」、「グーフィー」、「プルート」、フレームにはみんなが遊んでいる様子を座って眺めている「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の姿も☆

内側は奥行きのある3層になっていて、まるでステージのようです。

立体感があってステキ!

上部の桜の飾りパーツは吊るしているので可愛く揺れます。

飾りは木製スタンドを使って置いても、付属のネジを使って壁掛けにしてもOK◎

職人技が光る高級感あふれる「ミッキー&フレンズ」のお飾り。

春やお花見をイメージしたアートがステキな、ディズニーデザイン「木のぬくもりを感じる曲木の季節飾り」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

