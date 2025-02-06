＜個人投資家の予想＞ 02月06日 09時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4978) リプロセル 東証グロース
(7211) 三菱自 東証プライム
(6634) ネクスＧ 東証スタンダード
(2397) ＤＮＡチップ 東証スタンダード
(319A) 技術承継機構 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4617) 中国塗 東証プライム
(6016) ジャパンエン 東証スタンダード
(7201) 日産自 東証プライム
(6417) ＳＡＮＫＹＯ 東証プライム
(5233) 太平洋セメ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4978) リプロセル 東証グロース
(7211) 三菱自 東証プライム
(6634) ネクスＧ 東証スタンダード
(2397) ＤＮＡチップ 東証スタンダード
(319A) 技術承継機構 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4617) 中国塗 東証プライム
(6016) ジャパンエン 東証スタンダード
(7201) 日産自 東証プライム
(6417) ＳＡＮＫＹＯ 東証プライム
(5233) 太平洋セメ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS