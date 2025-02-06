¿·¤¸¤ã¤¬¤È±ö¿É ¥Á¡¼¥º¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëßÖ¤á

ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë¿·¤¸¤ã¤¬¡§10¸Ä¡Ê300g¡Ë¥¤¥«¤Î±ö¿É¡§30g¤È¤í¤±¤ë¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¡§2ËçÊÒ·ªÊ´¡§Å¬ÎÌ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡§Å¬ÎÌ¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡§Å¬ÎÌÄ´Íý¹©Äø1¿·¤¸¤ã¤¬¤ò¥é¥Ã¥×¤Ë¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç3Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤·¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤¹¤ë¡£2­¡¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç·Ú¤¯¿åÊ¬¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÞ¤Ë¿·¤¸¤ã¤¬¤ÈÊÒ·ªÊ´¤òÆþ¤ì¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¡£3¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¡¢²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é­¢¤ò²Ã¤¨3Ê¬¤Û¤ÉßÖ¤á¤ë¡£4­£¤Ë¥¤¥«¤Î±ö¿É¤òÆþ¤ì¤ÆÁ´ÂÎÅª¤ËßÖ¤á¤¿¤é¡¢¤È¤í¤±¤ë¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¡¢ÍÏ¤±¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£5­¤¤ò»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢ºÇ¸å¤Ë¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤¿¤é´°À®¡£

¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¥¹¥Æ¡¼¥­

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡ËÈÄ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡§1Ëç¤Í¤®¡§1/2ËÜÂçÍÕ¡§6ËçÆÚ¤³¤ÞÆù¡§150g¥¶¡¼¥µ¥¤¡§30g¤´¤ÞÌý¡§Å¬ÎÌ¤ß¤½¡§Âç¤µ¤¸1¤È1/2Çò¤À¤·¡§Âç¤µ¤¸1ÎÁÍý¼ò¡§Âç¤µ¤¸1º½Åü¡§Âç¤µ¤¸1Ä´Íý¹©Äø1¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢É½ÌÌ¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÁß¤¯¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¤é¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤ì¡¢Ìý¤ò¤Ò¤«¤º¤Ë¶¯²Ð¤ÇÎ¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¯¡£2­¡¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃ¼¤Ë´ó¤»¡¢¶õ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤´¤ÞÌý¡¦ÆÚ¤³¤ÞÆù¡¦¤Í¤®¡¦¥¶¡¼¥µ¥¤¤ò²Ã¤¨¡¢Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£3­¢¤ËÎÁÍý¼ò¡¦¤ß¤½¡¦º½Åü¡¦Çò¤À¤·¤òÆþ¤ì¡¢Æù¤ËÌ£¤¬Íí¤à¤è¤¦¤Ë¶¯²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£4»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¹ï¤ó¤ÀÂçÍÕ¤ò¾å¤Ë¾è¤»¤¿¤é´°À®¡£

¥Õ¥¡¥ó¥á¥ó¥¸¡¼

ºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë·Ü¤â¤âÆù¡§2Ëç¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡§3¸ÄÀ¸¤·¤¤¤¿¤±¡§3¸Ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡§2¤«¤±¤·¤ç¤¦¤¬¡§3g¤¨¤Î¤­¡§1/2¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê60g¡ËÌýÆ¦Éå¡ÊÌýÍÈ¤²¤Ç¤âÂåÍÑ²ÄÇ½¡Ë¡§60g¥µ¥é¥ÀÌý¡§Âç¤µ¤¸1Çòº½Åü¡§Âç¤µ¤¸1Çò¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹¤·¤ç¤¦¤æ¡§¾®¤µ¤¸1¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡§¾®¤µ¤¸1¿å¡§400mlÃæ¹ñ¾ßÌý¡§¾®¤µ¤¸1¼å

¡Ú·ÜÆù¤Î²¼Ì£¡Û

¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡§Å¬ÎÌ±ö¡§¾®¤µ¤¸1/2¾Ò¶½¼ò¡§¾®¤µ¤¸1¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸1Ä´Íý¹©Äø1·ÜÆù¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¡¦¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¦¾Ò¶½¼ò¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¤ò½ç¤ËÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯Ùæ¤ß¹þ¤à¡£2¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡ÊÀ¸¤·¤¤¤¿¤±¡§¼´¤ò¼è¤Ã¤Æ1/4¤ÎÂç¤­¤µ¤ËÀÚ¤ë¡¿¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡§¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡¿¤·¤ç¤¦¤¬¡§ÇöÀÚ¤ê¡¿¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡§¼ï¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡Ë3¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤Èº½Åü¤òÆþ¤ì¡¢¼å²Ð¤ÇÇ®¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥é¥á¥ë¾õ¤Ë¤¹¤ë¡£4­£¤Ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò²Ã¤¨¤Æ¹á¤êÉÕ¤±¤·¤¿¤é­¡¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¡¢¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎÅª¤ËßÖ¤á¤ë¡£5­¤¤Ë¿å¡¦À¸¤·¤¤¤¿¤±¡¦ÌýÆ¦Éå¡¦¤¨¤Î¤­¤ò²Ã¤¨¡¢³¸¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ç10Ê¬¼Ñ¤ë¡£6­¥¤ËÃæ¹ñ¾ßÌý¡¦Çò¤³¤·¤ç¤¦¡¦¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤òÆþ¤ì¡¢³¸¤ò¤·¤Æ1¡Á2Ê¬¾ø¤é¤·¤¿¤é´°À®¡£