国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)は「IIBC AWARD OF EXCELLENCE」を、10〜60代の575人が受賞したことを発表した。IIBC AWARD OF EXCELLENCEコミュニケーションツールとして英語を積極的に使用している人を応援したいという思いから始まった「IIBC AWARD OF EXCELLENCE」は、1年間にListening & ReadingとTOEIC Speaking & Writingの公開テストを受験し、英語4技能すべてにおいて基準のスコアに到達した受験者を表彰する制度。

表彰は、TOEIC L&Rにおいて800点以上(リスニング375点以上かつリーディング425点以上)、TOEIC S&Wにおいてスピーキング160点以上かつライティング170点以上のスコアを獲得した受験者が対象となる。オープンバッジ表彰者には、表彰状や「受賞者限定オリジナルノート」を贈呈するほか、スキルや学習成果をSNSやメールなどデジタル上で共有できるデジタル証明「オープンバッジ」を、希望者へプレゼントするという。