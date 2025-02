Ãæ¹ñ¿ÍKOLÎÓèÌµ¯ÍÑ¡ªDAC¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö³°¹ñ¿ÍÌÜÀþ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ä¥¢¡¼¡×

DACホールディングスは、北海道の新たな観光資源として、エスコンフィールドHOKKAIDOを満喫できる海外観光客向け旅行商品として、中国人KOL(Key Opinion Leader)林萍(リンピン)を起用した外国人目線で楽しめるツアーを企画・監修しました。

DACホールディングスは、北海道の新たな観光資源として、エスコンフィールドHOKKAIDOを満喫できる海外観光客向け旅行商品として、中国人KOL(Key Opinion Leader)林萍(リンピン)を起用した外国人目線で楽しめるツアーを企画・監修。

初めて両施設を訪れる外国人も楽しめるツアー内容となるこちらの宿泊プランの販売(※)を、2025年1月28日から約3億人の会員数を誇るオンライン旅行サイトCtripなどで開始しました。

(※)販売は株式会社フィールドデザインを通して

この企画は観光庁の「地域観光“新発見”事業」に採択されたもので、これまで外国人観光客にあまり知られていなかった新たな観光資源に誘客することで、インバウンドを分散させるオーバーツーリズム対策としても期待されます。

■ツアー内容

HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGEとエスコンフィールドHOKKAIDOを満喫できる「F VILLAGE FLEX PASS付き VILLA BRAMARE宿泊プラン」となります。

VILLA BRAMAREは、全室から水辺越しに新球場エスコンフィールドHOKKAIDOを望むことができるオールスイート仕様のヴィラです。

北海道の爽やかな風を体感できる巨大ブランコ「SWING MAX」や、野球グラウンドを一望できるサウナ・温泉など、さまざまな体験ができる「F VILLAGE FLEX PASS」が付いています。

周遊に便利なタクシー付きプランもあります。

■林萍(リンピン)について

利用者が7億人を超える中国最大のSNS「新浪微博(Weibo)」を中心に「林萍在日本(リンピン ザイ リーベン)」というニックネームで、観光やグルメを中心に、日本のニュースやSNSから自身で選んだ最新情報を日本から中国向けに発信するインフルエンサーとして活躍。

<林萍コメント>

昨年はじめてVILLA BRAMAREに泊まりHOKKAIDO BALLPARK F VILLAGEとエスコンフィールドに行きました!本当に来てよかったというのが率直な感想です。

北海道の新しい観光地として、いつか取り上げたい場所として以前から注目してましたし、誰が行っても素敵な思い出を作れる場所だと思います。

お風呂やサウナ、食事、スポーツと日本の文化を感じられる新たな体験として、海外の北海道リピーターにお勧めの内容を考えましたので、是非利用ください!

約600万人のフォロワーを持つKOLの林萍(リンピン)

■販売サイトについて

<Ctrip>

https://activity.ctrip-ttd.hk/ottd-activity/dest/t86520393.html

