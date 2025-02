セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年2月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ドナルドダック」 赤いほっぺ LLぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ドナルドダック」 赤いほっぺ LLぬいぐるみ

登場時期:2025年2月7日より順次

サイズ:全長約30×23×41cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズの”赤いほっぺ”シリーズに、「ドナルドダック」の大きなぬいぐるみが登場!

ほっぺがほんのり赤く染まった姿がとってもチャーミングです。

ふっくらボリュームあるサイズで特別感もたっぷり。

「ドナルドダック」は青いセーラー服に、首元には赤いリボン、頭にはベレー帽をかぶったお馴染みのスタイルです。

飾ったり、ぎゅーっと抱きしめたり、様々な楽しみ方ができる存在感抜群な「ドナルドダック」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズのディズニー「ドナルドダック」 赤いほっぺ LLぬいぐるみは、2025年2月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

