フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国BLドラマ『秘密の間柄』を27日0時から独占配信する。『秘密の間柄』『秘密の間柄』は、韓国をはじめ米国、日本を含む6か国で話題を集め、累計1.7億PV数を達成した世界的に大人気のKAKAO WEBTOONを原作とし、実写化した作品。総合コンテンツスタジオPLAYLIST、カカオエンターテイメント、フジテレビの共同制作で実現した。

製作陣には、『少年飛行』『あなたの味』を執筆したチョン・スユン作家がクリエイターとして参加し、コンビを組んだイ・ユジン作家が初デビュー作として執筆を担当。演出は『私の指先に君の温度が触れるとき』『ラブ・トラクター』など様々なBL作品でメガホンを握ったヤン・ギョンヒ監督が務める。過去に秘密を抱えた4人の男たちの複雑に絡み合う恋愛関係を描いたストーリーと、ボーイズグループWEiのメンバーでドラマ初主演に挑戦するダオン役のキム・ジュンソをはじめ、韓国の実力派若手俳優たちの演技にも注目。幅広い視聴者層を確保できる普遍的なラブストーリーを描いた作品となっている。初公開されたキービジュアルは、4人の複雑な関係性を表しながらも、一筋の光がダオンに降り注ぎ、未来への希望も感じられる構図に。さらに、スポット動画も公開された。コメントは、以下の通り。○■ダオン役/キム・ジュンソ「ダオンは仕事も恋愛も悩みが絶えないのですが、とても誠実で魅力的な男性です。物語が進むにつれ、4人の本心が露わになっていきます。それぞれの感情が大きく動き展開していくところが見どころです。ぜひ注目して見ていただきたいです」○■ソンヒョン役/チャ・ソンヒョン「ソンヒョンは他の2人より後にダオンと出会い、しかも最初の印象はお互いに最悪です。しかし彼自身は嘘のないまっすぐで真面目な大型犬のようなキャラクターで、少しずつ関係も変わっていきます。ダオンをめぐる3人の男の物語、本当に面白いドラマなのでぜひご覧ください」○■スヒョン役/チャ・ジョンウ「スヒョンは荒っぽくて一見身勝手に見えますが、実は隠れた優しさを持った人物です。4人の思いが交差して物語が進んでいくので、そこにぜひ注目してご覧ください」○■ジェミン役/キム・ホヨン「僕が演じるジェミンは誰からも好かれる人物ですが、どこか近寄りがたい空気を放っています。徐々に見えてくるジェミンの素顔にぜひ注目していただきたいです」【編集部MEMO】FODでは、『Gray shelter 〜灰色の気流〜』『Blossom Campus(ブロッサム・キャンパス)』『BUMP UP BUSINESS〜恋するバックステージ〜』『恋の株価は上昇中!? 〜STOCK STRUCK〜』『深夜2時のシンデレラ』『ロマンス by ロマンス』『ああっ!僕のアシさま』『恋愛至上主義区域』『スターストラック』『JunとJun』『僕らの恋は授業中です2』『君の唇を噛みたい』『俺は恋愛なんか求めてない!』といった韓国ドラマを配信している。(C)FUJI TELEVISION, PLAYLIST, KAKAO ENTERTAINMENT All Rights Reserved.