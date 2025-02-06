¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·²á¤®¤ë¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈ&¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Çkoki,¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡ª ¡ÖÎÉ¤¹¤®¤Æµã¤±¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤È²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤Ï2·î5Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎKoki,¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ&¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Çkoki,¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡Û
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¡Á¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉãÌ¼¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅöÈù¾Ð¤Þ¤·²á¤®¤ë¡×¡Ökoki¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¦ÌÚÂ¼ÂóºÈÍÍÎÉ¤¹¤®¤Æµã¤±¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ&¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Çkoki,¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡Û
¡Ö»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¡Á¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡ª¡×ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Öhappy birthday! 22nd¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿koki,¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£´é¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£2¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¹©Æ£ÀÅ¹á¤âKoki,¤ò½ËÊ¡¹©Æ£¤µ¤ó¤âÆ±Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆ¦¥¢¥Þ¥¾¥ó¡×¡Ö22ºÐ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¹©Æ£¤µ¤ó¤Èkoki,¤µ¤ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÍÄ¾¯´ü¤Îkoki,¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤¿¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÃÂÀ¸Æü¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)