５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７１．０３ドル（－１．６７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８９３．０ドル（＋１７．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８５．７セント（－３．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７２．２５セント（－４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９３．２５セント（－１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５７．００セント（－１８．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０７．９８（－１．３２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７１．０３ドル（－１．６７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８９３．０ドル（＋１７．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８５．７セント（－３．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７２．２５セント（－４．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９３．２５セント（－１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５７．００セント（－１８．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０７．９８（－１．３２）
出所：MINKABU PRESS