６日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・前週分対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 米・ジェファーソンＦＲＢ副議長が講演

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１６：００ 独・製造業新規受注

１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１９：００ ユーロ・小売売上高

２１：００ 英・ＢＯＥ（イングランド銀行）金利発表

２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）

２２：３０ 米・単位労働コスト（速報値）

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※ニュージーランド市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：カルビー<2229>，カカクコム<2371>，マクドナルド<2702>，東ソー<4042>，協和キリン<4151>，三菱ケミＧ<4188>，花王<4452>，参天薬<4536>，ラインヤフー<4689>，富士フイルム<4901>，コスモＨＤ<5021>，日本製鉄<5401>，ＪＦＥ<5411>，洋缶ＨＤ<5901>，栗田工<6370>，フジテック<6406>，ブラザー<6448>，ルネサス<6723>，アズビル<6845>，ホトニクス<6965>，スズキ<7269>，ニコン<7731>，伊藤忠<8001>，東エレク<8035>，三菱商<8058>，Ｇウイン<8111>，住友不<8830>，東京メトロ<9023>，ＴＢＳＨＤ<9401>，日テレＨＤ<9404>，カドカワ<9468>，ＮＴＴデータ<9613>，ヤマダＨＤ<9831>ほか

※海外企業決算発表：アマゾン・ドット・コム、ハネウェル・インターナショナル、イーライ・リリーほか



出所：MINKABU PRESS