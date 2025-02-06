¡ÚÀ¯³¦¡Û¡ÖÎáÏÂ¤ÎÆüËÜÎóÅç²þÂ¤¡×¤âÉÔÈ¯ ¹ñ¤Å¤¯¤ê¤Î¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÀÐÇË¼óÁê
¼óÁê¤¬µá¤á¤ë¹ñ¤Å¤¯¤ê¤È¤Ï²¿¤«¨¡¡£ÀÐÇËÌÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤¬Â³¤¯¤¬¡¢ÀÐÇË¤¬¼«¤é¼Ç¤¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¡¢°ÕÍßËþ¡¹¤À¡£¤·¤«¤·¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÂ³¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇµÄÏÀ¤¬Ê¨Æ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤À¡£ÀÞ¤·¤âÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×¿·À¯¸¢¤¬È¯Â¡£ÆüËÜÀ½Å´¤ÎUS¥¹¥Áー¥ëÇã¼ýÌäÂê¤ä´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Î·üÇ°¤Î¤Û¤«¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤ÇÆüËÜÂ¦¤ËÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤Í×µá¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤È¤âÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£
¶õÁÂ¤Ê¥¹¥íー¥¬¥ó
¡¡ÀÐÇË¤Ï1·î6Æü¡¢¼óÁê¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤Ç¤¢¤ë°ËÀª¿ÀµÜ¡Ê»°½Å¸©°ËÀª»Ô¡Ë¤Î»²ÇÒ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢Ç¯Æ¬¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤½¤³¤ÇÄó¾§¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÎáÏÂ¤ÎÆüËÜÎóÅç²þÂ¤¡×¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï1¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ø³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤À¡£À¤³¦Ê¿ÏÂ¤Î²¼¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤È°ÂÁ´¤ò´¶¤¸¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹ñÌ±¤¬º£Æü¤è¤êÌÀÆü¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¼Â´¶¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ËÄ©Àï¤·¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¸ß¤¤¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¹ç¤¦³èÎÏ¤¢¤ë¹ñ²È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÀÐÇË¤é¤·¤¤Ä¹¡¹¤È¤·¤¿Ãê¾ÝÏÀ¤ÎËö¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÃì¤ÎÉ®Æ¬¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡ÖÎáÏÂ¤ÎÆüËÜÎóÅç²þÂ¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐÇË¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ë¾Íè¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¿·Ì£¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀÐÇË¤Î»ýÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ï¡¢ÀÐÇË¤¬À¯¼£¤Î»Õ¤È¶Ä¤°¸µ¼óÁê¡¦ÅÄÃæ³Ñ±É¤ÎÃø½ñ¡ØÆüËÜÎóÅç²þÂ¤ÏÀ¡Ù¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬1972Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊäÄ¾Á°¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿Æ±½ñ¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÂ®¸òÄÌÌÖ¤òÀ°È÷¤·¡¢ÃÏÊý¤Î¹©¶È²½¤â¿Ê¤á¤ÆÅÔ»ÔÉô¤Ø¤Î½¸Ãæ¤ÈÃÏÊý¤Î²áÁÂ²½¤ò²ò¾Ã¡¢¹ñÌ±Á´ÈÌ¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹ÆâÍÆ¤À¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÄÃæ¤ÏÁíºÛÁª¤Ë¾¡Íø¡£ÅÚÃÏÅêµ¡¤ÎÊÀ³²¤ä¡¢¥ª¥¤¥ë¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ´°Á´¤Ë¼Â¸½¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤¿ÅÄÃæ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÎáÏÂÈÇ¤Î¥¹¥±ー¥ë¤Ï¾®¤µ¤¤¡£ÀÐÇË¤¬¶ñÂÎÏÀ¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·Àß¤òÌÜ»Ø¤¹ËÉºÒÄ£¤ò´Þ¤àÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÃÏÊý°ÜÅ¾¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±¤¬ÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¤Î2µòÅÀ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤âÉ½ÌÀ¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î¼ã¼ê¿¦°÷¤Ë¤è¤ë2µòÅÀ³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤ì¤¬ÎóÅç²þÂ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¾å¡¢ÅÄÃæ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬¼ÂÍø¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤È¤ÎÁÛÁü¤â¤·¤¬¤¿¤¤¡£
¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·¤ÏÀÐÇËËÜ¿Í¤ÎÈ¯°Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£ÀÐÇË¤Ï¡¢Ä»¼è¸©ÃÎ»ö¤ä»²±¡µÄ°÷¤òÌ³¤á¤¿Éã¡¦ÆóÏ¯¤¬»àµî¤·¤¿ºÝ¡¢Éã¤ÎÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡ÖÌ¿Îá¡×¤µ¤ì¡¢¶ä¹Ô¤ò¤ä¤á¤Æ83Ç¯¤ËÅö»þ¤ÎÅÄÃæÇÉ¤ÎÈë½ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£86Ç¯¤Î½°±¡½éÅöÁª¤ÏÁªµó¶è¤Î»ö¾ð¤Ê¤É¤ÇÃæÁ¾º¬ÇÉ½êÂ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö°®¤Ã¤¿¼ê¤Î¿ô¤·¤«É¼¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤È¤¹¤ë¤Û¤É·É°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Îº¤Æñ¤ÊÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬ÉÔ»Ù»ýÎ¨¤ò²¼²ó¤ë¤³¤È¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ëÃæ¡¢»Õ¤Ë¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡ÖÎáÏÂ¤ÎÆüËÜÎóÅç²þÂ¤¡×¤òÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤¿ÊóÆ»¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¿¨¤ì¤¿¡Ö³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¡×¤âºî²È¤Î¸Î¡¦ºæ²°ÂÀ°ì¤Î¼õ¤±Çä¤ê¤À¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Î¤Û¤«¡¢ÀÐ¶¶Ã¹»³¡¢ÂçÊ¿ÀµË§¡¢ÃÝ²¼ÅÐ¤ÈÎòÂå¼óÁê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿ÀÐÇË¤ÎÍê¤ß¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÀè¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤Ï4·î°Ê¹ß¤«
¡¡¿·¥¹¥íー¥¬¥ó¤¬ÉÔÈ¯µ¤Ì£¤ÎÀÐÇË¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ï¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¤È¤Ê¤ë¡£Â¾ÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤Ç¤ÏÅöÌÌ¡¢Ç¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡ÊÂÐ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡Ë¡¢¹â¹»Ìµ½þ²½¡ÊÂÐÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡Ë¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¤¢¤êÊý¡ÊÂÐÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ë¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¶õÁÂ¤Ê¥¹¥íー¥¬¥ó
¡¡ÀÐÇË¤Ï1·î6Æü¡¢¼óÁê¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤Ç¤¢¤ë°ËÀª¿ÀµÜ¡Ê»°½Å¸©°ËÀª»Ô¡Ë¤Î»²ÇÒ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢Ç¯Æ¬¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤½¤³¤ÇÄó¾§¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÎáÏÂ¤ÎÆüËÜÎóÅç²þÂ¤¡×¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï1¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ø³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤À¡£À¤³¦Ê¿ÏÂ¤Î²¼¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤È°ÂÁ´¤ò´¶¤¸¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹ñÌ±¤¬º£Æü¤è¤êÌÀÆü¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¼Â´¶¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ËÄ©Àï¤·¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¸ß¤¤¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¹ç¤¦³èÎÏ¤¢¤ë¹ñ²È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÀÐÇË¤é¤·¤¤Ä¹¡¹¤È¤·¤¿Ãê¾ÝÏÀ¤ÎËö¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÃì¤ÎÉ®Æ¬¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡ÖÎáÏÂ¤ÎÆüËÜÎóÅç²þÂ¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐÇË¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ë¾Íè¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¿·Ì£¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀÐÇË¤Î»ýÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ï¡¢ÀÐÇË¤¬À¯¼£¤Î»Õ¤È¶Ä¤°¸µ¼óÁê¡¦ÅÄÃæ³Ñ±É¤ÎÃø½ñ¡ØÆüËÜÎóÅç²þÂ¤ÏÀ¡Ù¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬1972Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊäÄ¾Á°¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿Æ±½ñ¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÂ®¸òÄÌÌÖ¤òÀ°È÷¤·¡¢ÃÏÊý¤Î¹©¶È²½¤â¿Ê¤á¤ÆÅÔ»ÔÉô¤Ø¤Î½¸Ãæ¤ÈÃÏÊý¤Î²áÁÂ²½¤ò²ò¾Ã¡¢¹ñÌ±Á´ÈÌ¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹ÆâÍÆ¤À¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÄÃæ¤ÏÁíºÛÁª¤Ë¾¡Íø¡£ÅÚÃÏÅêµ¡¤ÎÊÀ³²¤ä¡¢¥ª¥¤¥ë¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ´°Á´¤Ë¼Â¸½¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤¿ÅÄÃæ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÎáÏÂÈÇ¤Î¥¹¥±ー¥ë¤Ï¾®¤µ¤¤¡£ÀÐÇË¤¬¶ñÂÎÏÀ¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·Àß¤òÌÜ»Ø¤¹ËÉºÒÄ£¤ò´Þ¤àÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÃÏÊý°ÜÅ¾¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±¤¬ÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¤Î2µòÅÀ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤âÉ½ÌÀ¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î¼ã¼ê¿¦°÷¤Ë¤è¤ë2µòÅÀ³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤ì¤¬ÎóÅç²þÂ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¾å¡¢ÅÄÃæ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬¼ÂÍø¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤È¤ÎÁÛÁü¤â¤·¤¬¤¿¤¤¡£
¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·¤ÏÀÐÇËËÜ¿Í¤ÎÈ¯°Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£ÀÐÇË¤Ï¡¢Ä»¼è¸©ÃÎ»ö¤ä»²±¡µÄ°÷¤òÌ³¤á¤¿Éã¡¦ÆóÏ¯¤¬»àµî¤·¤¿ºÝ¡¢Éã¤ÎÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡ÖÌ¿Îá¡×¤µ¤ì¡¢¶ä¹Ô¤ò¤ä¤á¤Æ83Ç¯¤ËÅö»þ¤ÎÅÄÃæÇÉ¤ÎÈë½ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£86Ç¯¤Î½°±¡½éÅöÁª¤ÏÁªµó¶è¤Î»ö¾ð¤Ê¤É¤ÇÃæÁ¾º¬ÇÉ½êÂ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö°®¤Ã¤¿¼ê¤Î¿ô¤·¤«É¼¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤È¤¹¤ë¤Û¤É·É°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Îº¤Æñ¤ÊÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬ÉÔ»Ù»ýÎ¨¤ò²¼²ó¤ë¤³¤È¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ëÃæ¡¢»Õ¤Ë¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡ÖÎáÏÂ¤ÎÆüËÜÎóÅç²þÂ¤¡×¤òÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤¿ÊóÆ»¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¿¨¤ì¤¿¡Ö³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¡×¤âºî²È¤Î¸Î¡¦ºæ²°ÂÀ°ì¤Î¼õ¤±Çä¤ê¤À¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Î¤Û¤«¡¢ÀÐ¶¶Ã¹»³¡¢ÂçÊ¿ÀµË§¡¢ÃÝ²¼ÅÐ¤ÈÎòÂå¼óÁê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿ÀÐÇË¤ÎÍê¤ß¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÀè¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤Ï4·î°Ê¹ß¤«
¡¡¿·¥¹¥íー¥¬¥ó¤¬ÉÔÈ¯µ¤Ì£¤ÎÀÐÇË¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ï¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¤È¤Ê¤ë¡£Â¾ÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤Ç¤ÏÅöÌÌ¡¢Ç¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡ÊÂÐ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡Ë¡¢¹â¹»Ìµ½þ²½¡ÊÂÐÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡Ë¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¤¢¤êÊý¡ÊÂÐÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ë¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£