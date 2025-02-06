本日の予定【発言・イベント】
9:30 ジェファーソンFRB副議長、インフレについて講演（質疑応答あり）
10:30 田村日銀審議委員、金融経済懇談会で挨拶
14:00 田村日銀審議委員、金融経済懇談会で会見
16:30 テデーン・スウェーデン中銀総裁、経済および金融政策について講演
21:00 英中銀政策金利、四半期インフレ報告、最新経済予測、議事録（※スーパーサーズデー）
21:30 ベイリー英中銀総裁、記者会見
23:00 英DMPインフレ調査（1月）
グラピンスキー・ポーランド中銀総裁、記者会見
23:15 ブンゲ・スウェーデン中銀副総裁、イベント出席
7日0:00 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演
1:15 ナーゲル独連銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席
4:30 ウォラーFRB理事、デジタル資産と決済システムについて講演（質疑応答あり）
5:30 エスクリバ・スペイン中銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席
6:05 ベイリー英中銀総裁、ブルームバーグTV司会者ラクア氏と対談
7:00 マックレム加中銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席
7:10 ローガン・ダラス連銀総裁、金融政策の今後の課題について講演
石破首相、米国訪問（8日まで）
米主要企業決算
イーライリリー、アマゾンドットコム、マイクロチップテクノロジー、ピンタレスト
※予定は変更することがあります
10:30 田村日銀審議委員、金融経済懇談会で挨拶
14:00 田村日銀審議委員、金融経済懇談会で会見
16:30 テデーン・スウェーデン中銀総裁、経済および金融政策について講演
21:00 英中銀政策金利、四半期インフレ報告、最新経済予測、議事録（※スーパーサーズデー）
21:30 ベイリー英中銀総裁、記者会見
23:00 英DMPインフレ調査（1月）
グラピンスキー・ポーランド中銀総裁、記者会見
23:15 ブンゲ・スウェーデン中銀副総裁、イベント出席
7日0:00 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演
1:15 ナーゲル独連銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席
4:30 ウォラーFRB理事、デジタル資産と決済システムについて講演（質疑応答あり）
5:30 エスクリバ・スペイン中銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席
6:05 ベイリー英中銀総裁、ブルームバーグTV司会者ラクア氏と対談
7:00 マックレム加中銀総裁、国際決済銀行（BIS）主催「中央銀行デジタル通貨」出席
7:10 ローガン・ダラス連銀総裁、金融政策の今後の課題について講演
石破首相、米国訪問（8日まで）
米主要企業決算
イーライリリー、アマゾンドットコム、マイクロチップテクノロジー、ピンタレスト
※予定は変更することがあります