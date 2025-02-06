シリーズ別で「arrows We2」が健闘 今売れてるスマートフォンTOP10 2025/2/6
「BCNランキング」2025年1月27日〜2月2日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 iPhone 16（アップル）
3位 iPhone 14（アップル）
4位 arrows We2（FCNT）
5位 Pixel 8a（Google）
6位 AQUOS wish4（シャープ）
7位 AQUOS sense9（シャープ）
8位 iPhone 16 Pro（アップル）
9位 Reno11 A（OPPO）
10位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
iPhone 15
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 iPhone 16（アップル）
3位 iPhone 14（アップル）
4位 arrows We2（FCNT）
5位 Pixel 8a（Google）
6位 AQUOS wish4（シャープ）
7位 AQUOS sense9（シャープ）
8位 iPhone 16 Pro（アップル）
9位 Reno11 A（OPPO）
10位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
iPhone 15
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。