日経225先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比220円高の3万8960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40899.46円 ボリンジャーバンド3σ
40357.11円 ボリンジャーバンド2σ
39814.75円 ボリンジャーバンド1σ
39495.00円 一目均衡表・転換線
39340.00円 一目均衡表・基準線
39272.40円 25日移動平均
39023.20円 75日移動平均
38960.00円 6日夜間取引終値
38950.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38940.00円 5日移動平均
38925.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38831.48円 5日日経平均株価現物終値
38730.05円 ボリンジャーバンド-1σ
38617.45円 200日移動平均
38187.69円 ボリンジャーバンド2σ
37645.34円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40899.46円 ボリンジャーバンド3σ
40357.11円 ボリンジャーバンド2σ
39814.75円 ボリンジャーバンド1σ
39495.00円 一目均衡表・転換線
39340.00円 一目均衡表・基準線
39272.40円 25日移動平均
39023.20円 75日移動平均
38960.00円 6日夜間取引終値
38950.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38940.00円 5日移動平均
38925.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38831.48円 5日日経平均株価現物終値
38730.05円 ボリンジャーバンド-1σ
38617.45円 200日移動平均
38187.69円 ボリンジャーバンド2σ
37645.34円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース