　6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比220円高の3万8960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40899.46円　　ボリンジャーバンド3σ
40357.11円　　ボリンジャーバンド2σ
39814.75円　　ボリンジャーバンド1σ
39495.00円　　一目均衡表・転換線
39340.00円　　一目均衡表・基準線
39272.40円　　25日移動平均
39023.20円　　75日移動平均
38960.00円　　6日夜間取引終値
38950.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38940.00円　　5日移動平均
38925.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38831.48円　　5日日経平均株価現物終値
38730.05円　　ボリンジャーバンド-1σ
38617.45円　　200日移動平均
38187.69円　　ボリンジャーバンド2σ
37645.34円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース