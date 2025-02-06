µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î°ÜÀÒ¤Î±½¤Ë²¿¤Ò¤È¤Ä¿¿¼Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Íµ¼Ô¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ïº£²Æ¤â¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¡×
¸½ÃÏÈ¯¡ª ¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Íµ¼Ô¡Öµ×ÊÝ·ú±Ñ¥³¥é¥à¡×
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬ÀèÈ¯Éüµ¢¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥ª¥µ¥¹¥ÊÀï¤ËÇÔ¤ì¤Ê¤ó¤È¥é¡¦¥ê¡¼¥¬£³Ï¢ÇÔ¡£µ×ÊÝ¤âÆÀÅÀ¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿ô»ú¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤ª¤è¤Ó¥é¥¸¥ª¶É¡Ø¥«¥Ç¥Ê¡¦¥»¥ë¡Ù¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÈÖµ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥é¥Þ¥Û»á¤Ë¡¢º£Åß¤Îµ×ÊÝ¤Î°ÜÀÒÁûÆ°¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤âÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÊì¹ñ¤Ç¡¢»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ê¤ÉºÙÉô¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¡¼¤À¡£
µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ëº£Åß¤Î°ÜÀÒ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡photo by Mutsu Kawamori¡¿MUTSUFOTOGRAFIA
¡¡¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¡¢²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÁ°¤Ç¤Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÊÏÃ¤·Êý¤Ï¡¢¤³¤³¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤Ç¤â¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇºÇ¤â°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢ÀèÆü½ªÎ»¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èà¤Î¿È¤Ë¤Ï²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Î¼þ°Ï¤Ï¤¤¤Ä¤âÁû¤¬¤·¤¯¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤«¤éÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¤³¤³¿ô¥«·î¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¤¹¤Ù¤Æ±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¯²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î°¦¾Î¡Ë¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤âµ×ÊÝ¤òÇä¤ê¤Ë½Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¥¯¥é¥Ö¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»î¤ß¤òÁË»ß¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Çµ×ÊÝ¤Ë´Ø¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡¢²¿¤Ò¤È¤Ä¿¿¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¾ï¤Ë¿®ØáÀ¤¬µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤Î³°¤Ç¡¢¤½¤ÎÁû¤®¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬Èó¾ï¤Ë²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤â¡¢µ×ÊÝËÜ¿Í¤â¡¢¤È¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÈà¤¬Àè·î¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿»þ¤Ç¤µ¤¨¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤äµî½¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ï°ìÅÙ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÈà¤Î°ÜÀÒ¤Ï°ìÅÙ¤âµ¿¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ïº£²Æ¤â¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ç¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¡¢½½Ê¬¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¡¢Èó¾ï¤ËÌî¿´Åª¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òË¾¤àµ×ÊÝ¤ËÂÐ¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÉñÂæ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆÀÅÀ¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Û
¡¡²¤½£¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¸¢¤òº£µ¨³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢µ×ÊÝ¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ä¤Ï¤³¤Î²Æ¡¢¤¤¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤¬º£Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤¬¤³¤³¤òµî¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡µ×ÊÝ¤¬°ÊÁ°¡¢¤ª¶â¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌÌ¤¬¼«Ê¬¤ÎË¾¤à¤â¤Î¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢Ç¯Êð2000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó32²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢µ×ÊÝ¤¬º£²Æ¤¤¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¸«¤»¤Æ¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤ÇÈà¤Ï¹¶·â¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢·èÄêµ¡¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ç½ÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤Áª¼ê¤À¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤Ë¤â¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Î°ìÃ¼¤Ï¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£°Ê¾å¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬µ×ÊÝ¤ÎÀ®ÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¥É¡Ê15ÆÀÅÀ¡Ë¤ä14°Ì¤Î¥Ø¥¿¥Õ¥§¡Ê17ÆÀÅÀ¡Ë¤Ë¼¡¤®¡¢£³ÈÖÌÜ¤ËÆÀÅÀ¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê18ÆÀÅÀ¡Ë¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÍ«Î¸¤¹¤Ù¤¥Ç¡¼¥¿¤À¡£
¡¡¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤Ï¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ª¡¼¥ê¡¦¥ª¥¹¥«¥ë¥½¥ó¤Ï¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¡¢¥ë¥«¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á¤Ï¡¢ÆÀÅÀÌÌ¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Î¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢µ×ÊÝ¤Ï¤¢¤Þ¤êÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤âÌ£Êý¤Î·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆÃ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¥´¡¼¥ë¡Û
¡¡¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î·èÄêÎÏ¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Èµ×ÊÝ¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ë²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Èà¤Î²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÀÕÌ³¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë´ÆÆÄ¤ÏÈà¤Ë¾ï¡¹¤½¤ì¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¡¢Èà¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢µ×ÊÝ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ìÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤éÈà¤¬º£µ¨¤ò¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¥´¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥·¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤À¡£¤â¤·¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï°ú¤»ß¤á¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡»ä¤Î¼çÄ¥¤òºÇ¤â¤è¤¯È¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤Ï¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤¬£±¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥×¥í¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè22Àá¥ª¥µ¥¹¥ÊÀï¤À¡£µ×ÊÝ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÍ×µá¤·¡¢·èÄêµ¡¤òºî¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¿ô»ú¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥È¥é¥¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÆ¤Ó¹¶·â¤Î¼ç¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µ×ÊÝ¤Ï¥×¥ì¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤ÇÌÀÚò¤µ¤ò·ç¤¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤òÌ³¤á¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤â¤½¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÀï¤¦¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤â¹ñ²¦ÇÕ¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢µ×ÊÝ¼«¿È¤¬µ±¤¯¤¿¤á¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ê郄¶¶ÃÒ¹Ô¡üËÝÌõ translation by Takahashi Tomoyuki¡Ë