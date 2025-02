¿à»ÒÈ¯¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Åìµþ½é½ÐÅ¹¡ª¡ÊÅìµþ¡¦ÀÖºä¸«Éí¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は赤坂見附にオープンしたアイスクリームカフェ。オリジナリティあふれる常時25種類の自家製アイスと、香り高いアラビカ種のコーヒーが楽しめるお店です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

CREMAHOP 赤坂見附店(東京・赤坂見附)

赤がトレードマークのショップロゴ

2025年1月31日、東京メトロ赤坂見附駅A出口から徒歩約1分のところに、本店を逗子に構えるアイスクリームカフェ「CREMAHOP 赤坂見附店」がオープンしました。

こちらでは、横須賀の自社工房で毎日作られる、有機ブラウンシュガーを使ったこだわりのハンドメイドアイスがいただけます。合成甘味料や人工着色料は不使用で、添加物は最小限にカット。乳化剤は大豆由来のものを使用し、100%自然由来の食材を使って、体に優しいアイスクリームを提供しています。

ヴィーガン対応の「マレ・ヘーゼルショコラ」

オーナーの小松原氏は、東京都出身4児の父。高校時代から飲食店開業を志し、物語コーポレーションに勤務した後、30歳で起業しました。独学でアイスクリーム作りに挑戦、3年の月日を費やし、2022年「CREMAHOP 逗子店」、2023年「CREMAHOP コースカベイサイド店」をオープンさせます(2025年3月には久里浜店を出店予定)。

お店をオープンした当初から「東京のお客様にも私たちのアイスクリームを楽しんでもらいたいと思っていました」と、小松原氏。

ボリュームたっぷりのダブルアイス

CREMAHOPのアイスクリームは、とにかく1スクープが大きい! 存分に味わうなら、2種類を楽しめる「ダブル」690円をぜひ。

おすすめの組み合わせは、北海道産発酵バターをふんだんに使用した濃厚なアイスクリームと、ラム酒にじっくり漬け込んだ芳醇なレーズンが満足度の高い「発酵バターのラムレーズン」と、沖縄の海塩と厳選したチョコレートにヘーゼルナッツのペーストを混ぜ込んだコクのあるジェラート「マレ・ヘーゼルショコラ」です。

魔法のトリークルタルト(2023年9月期間限定メニュー)

毎月、登場する5種類の期間限定フレーバーも見逃せません。さまざまな国にインスパイアされた独創性あふれるクリエーションは、お店のSNSから確認できます。

2023年9月の限定「魔法のトリークルタルト」は、甘いメープルシロップとココナッツに、シナモンの香りとタルト生地を混ぜ込んだ一品。少しほろ苦いレモンゼストをアクセントに利かせた、他店では食べられない味わいでした。

レギュラーメニューでは、ラベンダーの精油をそのまま入れた「ラベンダー&ブルーベリー」もイチオシ。優美な香りと爽やかなテイストを楽しめる大人向けのメニューです。

気になるアイスがあれば注文前に3種類まで試食が可能なので、お気に入りを見つけてみてくださいね。



ドリンクのみの利用もOK

甘いものが苦手な人やカフェ利用の人にも来てもらえるよう、各種ドリンクも用意。「コーヒー」320円〜はアイスクリームに合うアラビカ種100%にこだわっています。

外観イメージ

外観と内装は、アメリカ西海岸の小屋をイメージして、ナチュラルでラフな雰囲気です。28席のイートインスペースには、ゆったりくつろげるソファ席も。ブレイクタイムはもちろん、待ち合わせにも便利な駅近のニュースポットになりそうですね。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆CREMAHOP 赤坂見附店住所 : 東京都港区赤坂3-9-18 赤坂見附KITAYAMAビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:斎藤亜希 写真:お店から

The post 逗子発ハンドメイドのアイスクリームショップが東京初出店!(東京・赤坂見附) first appeared on 食べログマガジン.