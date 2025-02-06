【速報|通行止め解除】県内国道･高速道路：集中除雪が完了 引き続き注意呼びかけ【新潟･6日午前6時】
北陸地方整備局とNEXCO東日本は、5日(水)夜から県内を走る高速道路・国道の一部区間を集中除雪などのため通行止めにしていました。
6日(木)未明から、作業が終わり安全を確認した区間を順次解除し、6日(木)午前6時にすべて解除しました。引き続き、雪の影響が予想されることから最新の情報の確認を呼びかけています。
【通行止め解除区間】
⚫︎磐越道：磐梯熱海IC～新潟中央IC
⚫︎北陸道：上越IC～新潟中央JCT
⚫︎関越道：六日町IC～長岡JCT
⚫︎日東道：新潟中央JCT～荒川胎内IC
⚫︎国道8号：見附市坂井町、坂井北交差点～柏崎市米山町字清水、米山海岸パーキング
⚫︎国道17号：南魚沼市五日町、五日町パーキング～長岡市川崎町、川崎IC
⚫︎国道116号：柏崎市長崎、長崎交差点～長岡市寺泊五分一、五分一待避所
6日(木)未明から、作業が終わり安全を確認した区間を順次解除し、6日(木)午前6時にすべて解除しました。引き続き、雪の影響が予想されることから最新の情報の確認を呼びかけています。
【通行止め解除区間】
⚫︎磐越道：磐梯熱海IC～新潟中央IC
⚫︎北陸道：上越IC～新潟中央JCT
⚫︎関越道：六日町IC～長岡JCT
⚫︎日東道：新潟中央JCT～荒川胎内IC
⚫︎国道8号：見附市坂井町、坂井北交差点～柏崎市米山町字清水、米山海岸パーキング
⚫︎国道17号：南魚沼市五日町、五日町パーキング～長岡市川崎町、川崎IC
⚫︎国道116号：柏崎市長崎、長崎交差点～長岡市寺泊五分一、五分一待避所