¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Î〝Ì´〟¤ÏÉ¬Í×¡©¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò µ¯¶È¤ÎÏÃ¡Û
¼«Ê¬¤Î〝¥Ó¥¸¥ç¥ó〟¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤è¤¦¡ª
ºÇ½é¤Î¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò²ò·è¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¡×¡Ê½ñÀÒ£¸¥Úー¥¸»²¾È¡Ë¤ÎÏÃ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤ò¤³¤¦ÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦²ÝÂê¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤³¤ì¤ò¤è¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤ËÈ¯Ãí¤·¤è¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤â»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë¡¢〝¤É¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤«〟〝¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«〟¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÒÄ¹¤ÎÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡Ê£Æ£Ã¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢»ä¤¬ÉðÅÄ½Î¤òÄ¾±Ä¤Ç£¸Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²½¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é£¸Ç¯´Ö¤ÇÇ¯¾¦£±²¯±ß¤¬100²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤Î©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
µÕ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÙ¤«¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È°Â°×¤Ë¹Í¤¨¤Æ»Ï¤á¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¿ôÀéËü±ß¤ÎÀÖ»ú¤ò¤À¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¶È¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê»×¤¤¤ä¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¤È¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¥µー¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤è¤ê¤âÂç»ö¤È¸À¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ì¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤À¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¡ª
ÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Í¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¼Ò²ñ¤ò¤³¤¦ÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë²ÝÂê¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¡×
¡Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤¹¤³¤È¡ª¡Ï
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò µ¯¶È¤ÎÏÃ¡ÙÃø¡§ÎÓ ¾°¹°