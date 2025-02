サッカー女子日本代表は5日、2月後半にアメリカで行われるSheBelieves Cupのスケジュールおよび代表メンバーを発表しました。

今回選ばれたメンバーは、全員が日本代表を経験したことがある選手で23人中19人が現在海外でプレーする選手となっています。

昨年12月になでしこ新監督に就任したニルス・ニールセン氏。今回が新体制で初の試合となり、現地時間20日にオーストラリア女子代表と、23日にコロンビア女子代表と対戦します。

◇代表選手一覧

GK

1 山下杏也加(マンチェスター・シティ/イングランド)

12 平尾知佳(アルビレックス新潟レディース)

23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)

DF

4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス/イングランド)

13 北川ひかる(BKヘッケン/スウェーデン)

3 南萌華(ASローマ/イタリア)

2 宝田沙織(レスター・シティ/イングランド)

5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)

21 石川璃音(三菱重工浦和レッズレディース)

6 古賀塔子(フェイエノールト/オランダ)

MF

22 籾木結花(レスター・シティ/イングランド)

8 清家貴子(ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン/イングランド)

14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/イングランド)

20 三浦成美(ワシントン・スピリット/アメリカ)

18 林穂之香(エバートン/イングランド)

10 長野風花(リバプールFC/イングランド)

7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)

15 藤野あおば(マンチェスター・シティ/イングランド)

17 浜野まいか(チェルシー/イングランド)

16 谷川萌々子(バイエルン・ミュンヘン/ドイツ)

FW

11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ/アメリカ)

19 千葉玲海菜(アイントラハト・フランクフルト/ドイツ)

9 植木理子(ウェストハム・ユナイテッド/イングランド)

◇大会日程

20日午後4時〜 第1戦 vs オーストラリア女子代表

23日午後0時〜 第2戦 vs コロンビア女子代表

26日午後7時30分〜 第3戦 vs アメリカ女子代表

※時間は現地時間