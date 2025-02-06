【一覧】新生なでしこメンバー23人発表 19人が海外でプレー ニールセン新体制初陣
サッカー女子日本代表は5日、2月後半にアメリカで行われるSheBelieves Cupのスケジュールおよび代表メンバーを発表しました。
今回選ばれたメンバーは、全員が日本代表を経験したことがある選手で23人中19人が現在海外でプレーする選手となっています。
昨年12月になでしこ新監督に就任したニルス・ニールセン氏。今回が新体制で初の試合となり、現地時間20日にオーストラリア女子代表と、23日にコロンビア女子代表と対戦します。
◇代表選手一覧
GK
1 山下杏也加(マンチェスター・シティ/イングランド)
12 平尾知佳(アルビレックス新潟レディース)
23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF
4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス/イングランド)
13 北川ひかる(BKヘッケン/スウェーデン)
3 南萌華(ASローマ/イタリア)
2 宝田沙織(レスター・シティ/イングランド)
5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
21 石川璃音(三菱重工浦和レッズレディース)
6 古賀塔子(フェイエノールト/オランダ)
MF
22 籾木結花(レスター・シティ/イングランド)
8 清家貴子(ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン/イングランド)
14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/イングランド)
20 三浦成美(ワシントン・スピリット/アメリカ)
18 林穂之香(エバートン/イングランド)
10 長野風花(リバプールFC/イングランド)
7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
15 藤野あおば(マンチェスター・シティ/イングランド)
17 浜野まいか(チェルシー/イングランド)
16 谷川萌々子(バイエルン・ミュンヘン/ドイツ)
FW
11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ/アメリカ)
19 千葉玲海菜(アイントラハト・フランクフルト/ドイツ)
9 植木理子(ウェストハム・ユナイテッド/イングランド)
◇大会日程
20日午後4時〜 第1戦 vs オーストラリア女子代表
23日午後0時〜 第2戦 vs コロンビア女子代表
26日午後7時30分〜 第3戦 vs アメリカ女子代表