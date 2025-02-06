なでしこジャパンのメンバーに選ばれた長谷川唯選手と北川ひかる選手（写真：日刊スポーツ/アフロ）

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サッカー女子日本代表は5日、2月後半にアメリカで行われるSheBelieves Cupのスケジュールおよび代表メンバーを発表しました。

今回選ばれたメンバーは、全員が日本代表を経験したことがある選手で23人中19人が現在海外でプレーする選手となっています。

昨年12月になでしこ新監督に就任したニルス・ニールセン氏。今回が新体制で初の試合となり、現地時間20日にオーストラリア女子代表と、23日にコロンビア女子代表と対戦します。

◇代表選手一覧
GK
1　山下杏也加(マンチェスター・シティ/イングランド)
12　平尾知佳(アルビレックス新潟レディース)
23　大熊茜(INAC神戸レオネッサ)

DF
4　熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス/イングランド)
13　北川ひかる(BKヘッケン/スウェーデン)
3　南萌華(ASローマ/イタリア)
2　宝田沙織(レスター・シティ/イングランド)
5　高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
21　石川璃音(三菱重工浦和レッズレディース)
6　古賀塔子(フェイエノールト/オランダ)

MF
22　籾木結花(レスター・シティ/イングランド)
8　清家貴子(ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン/イングランド)
14　長谷川唯(マンチェスター・シティ/イングランド)
20　三浦成美(ワシントン・スピリット/アメリカ)
18　林穂之香(エバートン/イングランド)
10　長野風花(リバプールFC/イングランド)
7　宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
15　藤野あおば(マンチェスター・シティ/イングランド)
17　浜野まいか(チェルシー/イングランド)
16　谷川萌々子(バイエルン・ミュンヘン/ドイツ)

FW
11　田中美南(ユタ・ロイヤルズ/アメリカ)
19　千葉玲海菜(アイントラハト・フランクフルト/ドイツ)
9　植木理子(ウェストハム・ユナイテッド/イングランド)

◇大会日程
20日午後4時〜　第1戦 vs オーストラリア女子代表
23日午後0時〜　第2戦 vs コロンビア女子代表
26日午後7時30分〜　第3戦 vs アメリカ女子代表

※時間は現地時間