timelesz¡¢¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×ºÇ½ª¿³ºº¤Ç¸õÊäÀ¸¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡·ë²ÌÈ¯É½¤Ï15Æü¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î·èÃÇ¤ò¤É¤¦¤«¸«¼é¤Ã¤Æ¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç½¸¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project¡×(ÄÌ¾Î¥¿¥¤¥×¥í)¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤¬5Æü¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ötimelesz project¡×ºÇ½ª¿³ºº¤ÎÌÏÍÍ
ºòÇ¯4·î1Æü¡¢Sexy Zone¤«¤étimelesz¤Ø¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾²þÌ¾¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project¡×¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô1Ëü8922·ï¤ÎÃæ¤«¤é¡¢5¼¡¿³ºº¤òÆÍÇË¤·¤¿ÉÍÀîÏ©¸Ê¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡¢ËÜÂ¿ÂçÌ´¡¢Àõ°æÇµ²æ¤Î8¿Í¤¬¡¢´ÑµÒ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç6¼¡(ºÇ½ª)¿³ºº¤ËÄ©¤ó¤À¡£
RED¥Á¡¼¥à(¸¶¡¢Àõ°æ¡¢¼ÄÄÍ¡¢ËÜÂ¿)¤ÈBLUE¥Á¡¼¥à(¶¶ËÜ¡¢ÃöËó¡¢»ûÀ¾¡¢ÉÍÀî)¤Î2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤¬timelesz¤Î3¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢¿·¶Ê¡ÖRock this Party¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¸õÊäÀ¸8¿Í¤Ç¡ÖRUN¡×¤òº²¹þ¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
º´Æ£¾¡Íø¤Ï¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤´°Õ¸«¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æº£Æü²þ¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·èÃÇ¤ò¤É¤¦¤«¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
µÆÃÓÉ÷Ëá¤Ï¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÉÔÀµ²ò¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÍ¤¿¤Á¼¡Âè¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Øtimelesz project¡Ù¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¶»¤ËÈë¤á¤Æ°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬Sexy Zone¤È¤·¤Æ5¿Í¤Ç¸«¤¿Ì´¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³ð¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡£¤½¤Î5¿Í¤ÎÌ´¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï3¿Í¤½¤·¤Æ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯Âç¤¤ÊÌ´¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉÁ¤¤¤¿Ì´¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä³ð¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«²æ¡¹¤È°ì½ï¤Ë°ìÊâ¤º¤Ä¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤«¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¾¾ÅçÁï¤Ï¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®¸ù¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬À®¸ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àè¤¬¥´¡¼¥ë¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢À®¸ù¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£Áí¹çÅª¤ËËÍ¤é¤¬¤³¤ÎÀè¡¢Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãç´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤«¤ÄÃúÇ«¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤·Á¤È¤·¤Ætimelesz¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤Ï2·î15Æü10»þ¤«¤éNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
¡Ötimelesz project¡×ºÇ½ª¿³ºº¤ÎÌÏÍÍ
ºòÇ¯4·î1Æü¡¢Sexy Zone¤«¤étimelesz¤Ø¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾²þÌ¾¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project¡×¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô1Ëü8922·ï¤ÎÃæ¤«¤é¡¢5¼¡¿³ºº¤òÆÍÇË¤·¤¿ÉÍÀîÏ©¸Ê¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡¢ËÜÂ¿ÂçÌ´¡¢Àõ°æÇµ²æ¤Î8¿Í¤¬¡¢´ÑµÒ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç6¼¡(ºÇ½ª)¿³ºº¤ËÄ©¤ó¤À¡£
º´Æ£¾¡Íø¤Ï¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤´°Õ¸«¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æº£Æü²þ¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·èÃÇ¤ò¤É¤¦¤«¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
µÆÃÓÉ÷Ëá¤Ï¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÉÔÀµ²ò¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÍ¤¿¤Á¼¡Âè¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Øtimelesz project¡Ù¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¶»¤ËÈë¤á¤Æ°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬Sexy Zone¤È¤·¤Æ5¿Í¤Ç¸«¤¿Ì´¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³ð¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡£¤½¤Î5¿Í¤ÎÌ´¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï3¿Í¤½¤·¤Æ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯Âç¤¤ÊÌ´¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉÁ¤¤¤¿Ì´¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä³ð¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«²æ¡¹¤È°ì½ï¤Ë°ìÊâ¤º¤Ä¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤«¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¾¾ÅçÁï¤Ï¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®¸ù¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬À®¸ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àè¤¬¥´¡¼¥ë¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢À®¸ù¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£Áí¹çÅª¤ËËÍ¤é¤¬¤³¤ÎÀè¡¢Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãç´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤«¤ÄÃúÇ«¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤·Á¤È¤·¤Ætimelesz¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤Ï2·î15Æü10»þ¤«¤éNetflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ