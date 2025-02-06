【次走】コスタノヴァはフェブラリーSへ
根岸S1着コスタノヴァ（牡5＝木村）はフェブラリーS（23日、東京）へ。
阪神C7着トゥラヴェスーラ（牡10＝高橋康）は池添との再コンビで阪急杯（2月22日、京都）へ。ともに社台グループオーナーズが発表。
根岸Sで落馬競走中止のタガノビューティー（牡8＝西園正）は人馬ともに無事。予定通りフェブラリーSへ。
阪神C5着ママコチャ（牝6＝池江）はオーシャンS（3月1日、中山）で始動。鞍上は引き続き川田。
スポニチ賞ステイヤーズS3着ダンディズム（セン9＝野中）はダイヤモンドS（2月22日、東京）。
日経新春杯4着ヴェローチェエラ（牡4＝須貝）は阪神大賞典（3月23日）。
【3歳次走】
シンザン記念2着アルテヴェローチェ（牡＝須貝）はチャーチルダウンズC（4月5日、阪神）かニュージーランドT（4月12日、中山）をステップにNHKマイルC（5月11日、東京）を目標。
万両賞4着ベルビースタローン（牝＝西村）はフィリーズレビュー（3月8日、阪神）。
ホープフルS14着ヤマニンブークリエ（牡＝松永幹）は引き続き武豊ですみれS（3月1日、阪神）。
セントポーリア賞4着キングメーカー（牡＝須貝）はゆきやなぎ賞（3月15日、阪神）目標。