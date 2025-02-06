¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀ¹¶·¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×à£±ÈÖ¿Íµ¤á¤Ï¹ÃÈåÂóÌé¡¡¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤¦¤ì¤·¤¤¸í»»¡ÖÇ®ÎÌ°ã¤¦¡×
¡¡µð¿Í¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤¬ÂçÀ¹¶·¤À¡££µÆü¤ÏµÙÍÜÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µåÃÄÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð£´Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂè£±¥¯¡¼¥ë¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤â£¶£°£°£°¿Í°Ê¾å¤Î´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢£²Æü¤ÎÆüÍËÆü¤Ë¤Ïº£¥¥ã¥ó¥×ºÇÂ¿¤Î£±Ëü£²£°£°£°¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£·¾¡¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡áÁ°³ÚÅ·¡Ë¤é¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤ÎÊä¶¯¤Ë¤âÀ®¸ù¡£Éü³è¤ò´ü¤¹±¦ÏÓ¤Ë¤ÏÏ¢Æü¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£Æ£Á²ÃÆþ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£²¡áÁ°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤âÉé¤±¤¸¤Èà¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼á¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Îý½¬¤Ç¤Ï¸ÄÊÌ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÑÈË¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤ÎÅêµå¤ò¼õ¤±¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ÑÀª¤äÂÎÄ´ÌÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö¡Ê¥ª¥Õ¤Ë¡Ë¥Ð¥ê¥Ð¥êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥±¥¬¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¤³¤Ã¤Á¤¬»ß¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¿·ÀïÎÏ¤âÌÜÅö¤Æ¤Ë¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¹ÃÈå¤³¤½¤¬à£±ÈÖ¿Íµ¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤ë¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¿ô¤ÏºòÇ¯¤è¤êÌÀ¤é¤«¤ËÂ¿¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£Í¥¾¡¸ú²Ì¤ä¥Þ¡¼·¯¸ú²Ì¤Ê¤É¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³ä¹ç¤ò¸«¤ë¤È¹ÃÈåÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ô¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤Î¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤«¤Ê¤êÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢±þ±ç¤ÎÇ®ÎÌ¤â¤¹¤´¤¤¡£¹ÃÈåÁª¼ê¤¬µå¾ì¤ò½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï½ÐÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤ëÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç´¿À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤µ¤ËÁÛÁü°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤ï¤Ìà¸í»»á¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¹ÃÈå¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Û¡¼¥¯¥¹¤âµÜºê¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà¤ÎÃÏ¸µ¤âÂçÊ¬¡£Î©ÃÏÅª¤ËÀÎ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Ê³¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ÃÈå¡£¤½¤Î½¸µÒÎÏ¤ÏµåÃÄ¤ÎÁÛÄê¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£