■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4978) リプロセル　　 東証グロース
(7211) 三菱自　　　　 東証プライム
(2397) ＤＮＡチップ　 東証スタンダード
(319A) 技術承継機構　 東証グロース
(186A) アストロＨＤ　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4617) 中国塗　　　　 東証プライム
(6016) ジャパンエン　 東証スタンダード
(7201) 日産自　　　　 東証プライム
(6417) ＳＡＮＫＹＯ　 東証プライム
(5233) 太平洋セメ　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS