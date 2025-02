3人組グループ・timelesz(佐藤勝利・菊池風磨・松島聡)が進行する、Netflixの新メンバーオーディション『timelesz project』(通称:タイプロ)の最終審査の模様が5日、公開された。本番前にはファイナルまで残った候補生8人とメンバー3人が囲み取材に参加した。参加したのは浜川路己(19)、寺西拓人(30)、原嘉孝(29)、橋本将生(25)、猪俣周杜(23)、篠塚大輝(22)、本多大夢(24)、浅井乃我(18)。最終審査ではREDチームに原、浅井、篠塚、本多、BLUEチームに橋本、猪俣、寺西、浜川が分かれ、メンバー3人と課題曲「Rock this Party」、Sexy Zone時代からの人気曲「RUN」を8人だけでパフォーマンスした。

最年少候補生の浅井は「自分がここに立っているのは自分だけでなく半年間サポートしてくれたtimeleszの方々、スタッフの方々、ずっと応援してくれたファンの方々のおかげ。最終ステージで取得してきた新しいスキルや学びを最後のパフォーマンスでみせられたら」と本番前に心境を語る。これまでのオーデションを振り返り「4次審査の『Anthem』で見たみんなの姿、背中。みんなが流している汗と涙をみてこんなに人って変われるんだってすごく感じて…。これが人生をかけている人の表情なんだと感じました」と周囲の候補生にも刺激を受けたそう。アメリカ出身の浅井にとってtimeleszのメンバーは「ニューファミリー。新しい家族」と一言。「この半年間、アメリカからひとりで日本にきて、周りでサポートしてくれたtimeleszのみなさん、仲間もそうですが、パフォーマンス面やスキルだけでなく人として学んでいかなければいけないことを教えてくれた。自分にとっては新しい家族のような存在」と感謝を伝えていた。■浅井乃我(あさい・のあ)SHAKE赤 3位→RIGHT NEXT TO YOU 10位→team MATUSHIMA 8位