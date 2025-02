3人組グループ・timelesz(佐藤勝利・菊池風磨・松島聡)が進行する、Netflixの新メンバーオーディション『timelesz project』(通称:タイプロ)の最終審査の模様が5日、公開された。本番前にはファイナルまで残った候補生8人とメンバー3人が囲み取材に参加した。参加したのは浜川路己(19)、寺西拓人(30)、原嘉孝(29)、橋本将生(25)、猪俣周杜(23)、篠塚大輝(22)、本多大夢(24)、浅井乃我(18)。最終審査ではREDチームに原、浅井、篠塚、本多、BLUEチームに橋本、猪俣、寺西、浜川が分かれ、メンバー3人と課題曲「Rock this Party」、Sexy Zone時代からの人気曲「RUN」を8人だけでパフォーマンスした。

ダンス未経験ながら暫定6位となった篠塚はこれまでのオーデションの日々を回想し「ここまでいろんな候補生と出会って別れてきた。僕はいろんな候補生の思いを背負っているのできょうはすべてをみせるつもりで頑張ろうと思います」と力を込める。そして「僕はここまで来るまでにいろんな人の力をお借りしてきて、そのなかでもファンのみなさまの声の力が大きくて。timeleszの新メンバーにふさわしいパフォーマンスを意識しますが、きょうきてくださる方を楽しませて帰ることを最終の自分の目標にして頑張りたいと思います」と掲げた。篠塚にとってtimeleszの3人は「尊敬という言葉で語らせていただきたいんですけど、3人は人間として愛をもって接してくれて、親身に接してくれて尊敬しかしていないです」とコメント。その上で「生意気だった僕は(timeleszは)『入るべきもの』と答えていたんですけど…まだまだ人間としてもパフォーマンス、アイドルとしても未熟な面が多いですが、今でもそう思っています」とグループへの強い想いを明かした。■篠塚大輝(しのづか・たいき)順位推移SHAKE青 14位→RIGHT NEXT TO YOU 9位→team KIKUCHI 6位