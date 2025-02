3人組グループ・timelesz(佐藤勝利・菊池風磨・松島聡)が進行する、Netflixの新メンバーオーディション『timelesz project』(通称:タイプロ)の最終審査の模様が5日、公開された。本番前にはファイナルまで残った候補生8人とメンバー3人が囲み取材に参加した。参加したのは浜川路己(19)、寺西拓人(30)、原嘉孝(29)、橋本将生(25)、猪俣周杜(23)、篠塚大輝(22)、本多大夢(24)、浅井乃我(17)。最終審査ではREDチームに原、浅井、篠塚、本多、BLUEチームに橋本、猪俣、寺西、浜川が分かれ、メンバー3人と課題曲「Rock this Party」、Sexy Zone時代からの人気曲「RUN」を8人だけでパフォーマンスした。

暫定2位の寺西はSTARTO ENTERTAINMENT俳優部として第4次審査から参加した。「いろいろあった期間でありましたが、毎日このことを考えない日はなかった。思いをすべてきょうのパフォーマンスにぶつけて、観てくださる方を含めて楽しんでいただけるパフォーマンスができたらと思います」と熱い気持ちをぶつけた。これまでのオーデションの日々を振り返り「すべての時間。毎日が印象的」としながらも、観客を前に「こうしてステージに立ってお客さんの前でパフォーマンスすること。人生が変わる瞬間はそうそうないと思うので、きょうという日が一番印象に残るんじゃないかな」とコメントした。また、timeleszの3人は自分にとって「結果はどうなるかわからないですけどこれから先、一緒に戦っていきたい人たち」とキッパリ。「仮にメンバーになった先にそこからが本番。いろんなことと芸能界で戦っていかないといけない中で、こんなに心強い人たちはいないという印象。これから先、一緒に戦っていきたい人たちです」と今後を見据えていた。■寺西拓人(てらにし・たくと)順位推移RIGHT NEXT TO YOU 2位→team MATUSHIMA2位