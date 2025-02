マクドナルドにて提供されている、コーヒー豆選びからこだわった、ガツンとした力強さとクリアなキレが味わえる「プレミアムローストコーヒー」

そんな「プレミアムローストコーヒー」の新TVCM「ひと息いれてこ」篇が全国で放映されます☆

マクドナルド「プレミアムローストコーヒー」TVCM

価格:Sサイズ 120円(税込)〜/Mサイズ 180円(税込)〜

レギュラー販売中

提供時間:開店〜閉店まで

※どの時間帯でも購入できます

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗を除く)

2023年より「本気カフェ宣言」を掲げている「マクドナルド」

ゲストにおいしく品質のよいカフェメニューを提供するカフェブランド“McCafé(マックカフェ)”にて、より多くのゲストにマクドナルドらしい気軽で自由なカフェ体験が楽しめるよう進化を続けています。

マクドナルドのホットコーヒーは、1971年の日本マクドナルド創業当時より販売されており、お食事と一緒に、またコーヒーだけでも、どんなシーンでも気軽に味わえる大人気の主力メニュー。

嗜好が変化していく中、よりおいしいコーヒーが提供できるよう、リニューアルを重ねています。

「プレミアムローストコーヒー」は、2023年のリニューアル時にコーヒー豆と焙煎の見直し、コーヒードリッパーの改良、リッドの改良を一年半かけて同時に行われました。

店舗ではじっくり時間をかけて一滴ずつ丁寧に抽出して提供していることから、実はマクドナルドの中でもいちばん手間をかけたメニューとなっています。

ガツンとした力強いコクがありながらもキレのある後味が楽しめるこだわりのコーヒーは、急にできた隙間時間にもほっと一息つくことができる1杯として、多くのゲストに親しまれている人気メニューです。

新TVCM「ひと息いれてこ」篇

放映開始日:2025年2月11日(火)

放送エリア:全国(一部地域を除く)

新たにマクドナルドのコーヒーアンバサダーに就任した岡田准一さんが出演する「プレミアムローストコーヒー」の新TVCMを放映。

オフィス街で「大事な会議に早く到着しすぎた・・・」と困る岡田さん。

「大事な会議だ 早めに集合 早く着きすぎた どこへいこ」というBGMと共に、あたりをキョロキョロと見渡すと、「よし!」と急にひらめき、場面はマクドナルドの店内へ。

「♪マックでコーヒーのんでこ」とマクドナルドでスキマ時間にプレミアムローストコーヒーを楽しむことができ、気合い十分に仕事へ向かうCMとなっています。

岡田准一さんが、「ツッパリ High School Rock’n Roll(登校編)」の替え歌に乗せてキレッキレなダンスを披露。

マクドナルド「プレミアムローストコーヒー」の新TVCM「ひと息いれてこ」篇は、2025年2月11日より放送開始です☆

