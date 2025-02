ダンス&ボーカルグループ・FANTASTICSの冠バラエティ番組『FUN! FUN! FANTASTICS SEASON5』(毎週火曜24:59〜 ※全8回)が、日本テレビで3月4日にスタートする。『FUN! FUN! FANTASTICS SEASON5』とある喫茶店に集まったメンバーが、ちょっと懐かしいカルチャーを学ぶため、各界のレジェンドから直接指導を受けるシチュエーションコメディの同番組。

今シリーズも「時代のキーマン」をゲストに迎えてトークを展開。綾小路翔(氣志團)、飯田圭織&矢口真里、柏木由紀、キンタロー。、堺正章、田村淳、FUJIWARA、前田知洋(マジシャン)と、様々なレジェンドに学んでいく。また、番組連動イベント「BACK TO THE MEMORIES PART5」も6月に開催。リーダーの世界・佐藤大樹に頼らず、FANTASTIC6(澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太)が、芝居・大喜利・かくし芸、懐かしい名曲まで、あらゆるエンタテインメントが融合した“ライブステージ”を披露する。○■木村慧人(FANTASTICS) コメントFANTASTICSの木村慧人です。皆さんのおかげでFUN!FUN!FANTASTICSもSEASON5を迎えました!冠番組をこんなにも長い期間やらせていただく事は光栄ですし、自分自身も毎回進化しているように感じます。今回も豪華なレジェンドゲストさんに登場していただき収録も盛り上がりました!老若男女問わず色んな世代の方に楽しんでいただけると思います!そして番組連動のライブステージ、「BACK TO THE MEMORIES PART5」も今年の6月に開催する事が決定しました!歌、ダンス、お芝居が融合した、ライブステージを今年もお届けします!ぜひお楽しみに!