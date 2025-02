【サンリオキャラクターズ アクリルチャーム クリームinスナック】2月 発売予定価格:396円

タカラトミーアーツは、玩具菓子「サンリオキャラクターズ アクリルチャーム クリームinスナック」を2月に発売する。価格は396円。

本商品は、サンリオキャラクターズのアクリルチャーム付きクリームinスナック。デザインには「ユニコーンパーティ」イラストテーマが使用されている。ブラインドパッケージで全10種がラインナップ。すべてキラキラのオーロラ仕様となっている。カニカンと、傘の取っ手などに付けられるシリコーンゴム付き。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655325

※監修中につきデザインが変更になる可能性があります。