FANTASTICS¤Î¿·¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª¡ØFUN¡ªFUN¡ªFANTASTICS SEASON5¡Ù½é²óÊüÁ÷Æü·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö´§ÈÖÁÈ¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ¹¤¤´ü´Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ï¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âËè²ó¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÊFANTASTICS¡¦ÌÚÂ¼·Å¿Í¡Ë
FANTASTICS¤ÎÃÏ¾åÇÈ´§ÈÖÁÈ¡ØFUN¡ªFUN¡ªFANTASTICS¡ÙÂè5ÃÆ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ØFUN¡ªFUN¡ªFANTASTICS¡Ù¤Ï¡¢FANTASTICS¤¬ËÜ¿ÍÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢»þÂå¤òÁÏ¤Ã¤¿¹ë²Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥²¥¹¥È¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò³Ø¤Ö¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡£Ëè½µ²û¤«¤·¤ÎÌ¾¶Ê¥«¥Ðー¤ò¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¿¶ÉÕ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤Î¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡È¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬½é²ò¶Ø¡£¡È¥¿ー¥³¥¤¥º¡É¤ò¥ー¥«¥éー¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¥·¥êー¥º¤â¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¡£·ÝÇ½³¦¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦ºæÀµ¾Ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤ÏÝæ»ÖÔ¥¤Î°½¾®Ï©æÆ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎOG¤È¤·¤Æ¸µ¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÈÓÅÄ·½¿¥¡õÌð¸ý¿¿Î¤¡¢¸µAKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ó¥¿¥íー¡£¡¢ÅÄÂ¼½ß¡¢FUJIWARA¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò³Ø¤ÖÂ¾¡¢À¤³¦Åª¥¯¥íー¥¹¥¢¥Ã¥×¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÁ°ÅÄÃÎÍÎ¤¬¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÅÁ¼ø¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÈëÏÃ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¡ØBACK TO THE MEMORIES PART5¡Ù¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¥êー¥Àー¤ÎÀ¤³¦¡¢º´Æ£Âç¼ù¤ËÍê¤é¤º¡¢FANTASTIC 6¡Êß·ËÜ²Æµ±¡¢À¥¸ýóÕÌï¡¢ËÙ²Æ´î¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡Ë¤¬¡¢¼Çµï¤«¤éÂç´îÍø¡¢¤«¤¯¤··Ý¡¢²û¤«¤·¤¤Ì¾¶Ê¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡È¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¶¦±é¼Ô¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤ÆÈ¯É½¡£
¥Ç¥Ó¥åー7Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌöÃæ¤ÎFANTASTICS¡£¤µ¤é¤ËÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ëー¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2025Ç¯¤â¡ÈÍ£°ìÌµÆó¡É¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥çー¤ËÄ©¤à¡£
¢£FANTASTICSÌÚÂ¼·Å¿Í ¥³¥á¥ó¥È
FANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡ØFUN¡ªFUN¡ªFANTASTICS¡Ù¤âSEASON5¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª
´§ÈÖÁÈ¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ¹¤¤´ü´Ö¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ï¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âËè²ó¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤â¹ë²Ú¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥²¥¹¥È¤µ¤ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¼ýÏ¿¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¿§¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤ÆÈÖÁÈÏ¢Æ°¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¡¢¡ØBACK TO THE MEMORIES PART5¡Ù¤âº£Ç¯¤Î6·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë»ö¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¤ª¼Çµï¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤òº£Ç¯¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØFUN¡ªFUN¡ªFANTASTICS SEASON5¡Ù
03/04¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿ー¥È¡ÊÁ´8²ó¡Ë
¢¨Ëè½µ²ÐÍË24:59～25:29
½Ð±é¡§FANTASTICS¡ÊÀ¤³¦¡¢º´Æ£Âç¼ù¡¢ß·ËÜ²Æµ±¡¢À¥¸ýóÕÌï¡¢ËÙ²Æ´î¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡Ë
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§¥Þ¥¤¥±¥ëÉÙ²¬
ÉñÂæ¾ðÊó
¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¡ØBACK TO THE MEMORIES PART5¡Ù
2025Ç¯6·î³«ºÅ
½Ð±é¡§FANTASTIC 6¡Êß·ËÜ²Æµ±¡¢À¥¸ýóÕÌï¡¢ËÙ²Æ´î¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡Ë
¡ØFUN¡ªFUN¡ªFANTASTICS SEASON5¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/fff5/
FANTASTICS OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/Artist/index/168