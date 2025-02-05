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気象台は、午後10時19分に、大雪警報を柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】新潟県・柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市などに発表

佐渡では、暴風雪に警戒してください。下越、中越、上越では、大雪に警戒してください。新潟県では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長岡市

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■三条市

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■柏崎市
□大雪警報【発表】
　積雪　6日明け方から6日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■新発田市
□大雪警報
　積雪　6日明け方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□波浪警報
　6日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■小千谷市
□大雪警報
　積雪　6日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■加茂市
□大雪警報
　積雪　6日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■十日町市
□大雪警報【発表】
　積雪　6日明け方から6日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■村上市
□波浪警報
　6日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■糸魚川市
□大雪警報【発表】
　積雪　6日明け方から6日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□波浪警報
　6日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■妙高市
□大雪警報【発表】
　積雪　6日明け方から6日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■五泉市
□大雪警報
　積雪　6日明け方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■上越市
□大雪警報【発表】
　積雪　6日明け方から6日昼前にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□波浪警報
　6日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■佐渡市
□暴風雪警報
　6日朝にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　23m/s

□波浪警報
　6日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■魚沼市
□大雪警報
　積雪　6日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■南魚沼市
□大雪警報【発表】
　積雪　6日明け方から6日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■胎内市
□大雪警報
　積雪　6日明け方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□波浪警報
　6日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■聖籠町
□波浪警報
　6日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■阿賀町
□大雪警報
　積雪　6日明け方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■湯沢町
□大雪警報【発表】
　積雪　6日明け方から6日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■津南町
□大雪警報【発表】
　積雪　6日明け方から6日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■関川村
□なだれ注意報
　7日にかけて警戒

■粟島浦村
□波浪警報
　6日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m